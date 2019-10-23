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"بلومبرج": إسرائيل تسقط في "مستقنع سياسي" بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:04 ص بتوقيت مسقط

"بلومبرج": إسرائيل تسقط في "مستقنع سياسي" بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتبرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة مرة أخرى، يسقط إسرائيل في مستنقع سياسي، ويدفع البلاد نحو إجراء انتخابات ثالثة في أقل من عام.

وهذا الفشل الذي لم يسبق له مثيل، نكسة لرئيس الوزراء الأطول مكوثا في السلطة. ومن المنتظر اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد. ومع ذلك، يبدو أن منافسه بيني غانتز لا يملك طريقا أسهل لتشكيل الحكومة، مما يثير احتمال حدوث تغيير آخر قد ينقذ مستقبل نتنياهو السياسي.

وفي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك، حاول رئيس الوزراء إلقاء اللوم على غانتز وتسببه في الاضطراب السياسي المستمر، قائلا إنه كان يعمل "علانية وخلف الكواليس" في محاولة لتشكيل حكومة "وحدة وطنية واسعة"، ولكن تم رفضه مرارا من حزب الأزرق والأبيض الذي يقوده غانتز.

وقال غانتز، وهو قائد سابق للجيش دخل السياسة منذ أقل من عام، إنه لن يشارك في حكومة يقودها نتنياهو لأنه يواجه اتهامات محتملة بالفساد. كما اتهم نتنياهو بالتفاوض بسوء نية من خلال إصراره على أن يشمل الائتلاف أيضًا أحزابًا دينية وقومية كانت الحليفة التقليدية لنتنياهو.

ودفع نتنياهو إسرائيل إلى انتخابات في 17 سبتمبر الماضي بعد فشله في حشد أغلبية حاكمة بعد انتخابات أبريل، وأدت النتيجة غير الحاسمة للانتخابات إلى فشله الثاني، وتجاهلها المستثمرون يوم الثلاثاء، مع تغير الشيكل قليلاً.

بينما يظل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو مؤيدًا له في العلن، ومن المحتمل أن يتصاعد الضغط عليه لدفعه على التنحي. وقال عضو بارز في الليكود إنه مستعد لتحديه لقيادة الحزب.

ويواجه غانتز مهمة صعبة بنفس القدر في تشكيل حكومة أغلبية ما لم يوحِّد حزبه مع الليكود- حتى الآن من غير المبتدئين - أو الفوز على منشقين مفاجئين. من الناحية القانونية، يمكن أن يقترح ائتلاف أقلية يعتمد على دعم الفصائل الخارجية مثل القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أو يسرائيل بيتينو القومي لوزير الدفاع السابق، والذي أدى رفضه المفاجئ للانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو إلى تحفيز الاقتراع في سبتمبر. لكن مثل هذه الحكومة ستكون على قدم وساق من البداية (في إشارة لعدم تناغم تلك الحكومة).

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين إن أمامه 3 أيام لإبلاغ غانتز بقرار الضغط عليه لتشكيل الحكومة، وعليه أولاً إعطاء كل فصائل البرلمان فرصة للتعبير عن موقفهم من قراره.

وإذا لم يستطع غانتز تشكيل حكومة، فيمكن لأغلبية أعضاء البرلمان ترشيح شخص من رتبتهم وهي خطوة لم تحدث من قبل. إذا فشلت كل هذه الخيارات، فيمكن أن تتجه البلاد إلى جولة ثالثة من الانتخابات، مما يزيد من تأخير قدرتها على معالجة العجز في الميزانية، من بين قرارات أخرى.

ولا مؤشر على أن الانتخابات الثالثة ستغير ميزان القوى بين الأحزاب، لكن بحلول ذلك الوقت سيكون من الواضح ما إذا كان النائب العام أفيهاي ماندلبليت سيمضي قدما في خططه لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال، كما أشار من قبل إلى أنه قد يفعل ذلك. ودافع محامو نتنياهو عن قضيته ضد قرار الاتهام في جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتخذ ماندلبليت قرارًا بحلول نهاية العام ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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