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ليفربول يسيطر على ترشيحات جائزة الكرة الذهبية بسبعة لاعبين

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:44 م بتوقيت مسقط

ليفربول يسيطر على ترشيحات جائزة الكرة الذهبية بسبعة لاعبين

 

لندن - رويترز

سيطر فريق ليفربول الإنجليزي على ترشيحات جائزة مجلة فرانس فوتبول، لاختيار اللاعب الأفضل في العالم لهذا العام.

وضمت القائمة كلا من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وجورجينيو فينالدم وأليسون بيكر، بجانب رحيم سترلينج ورياض محرز وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي، ضمن قائمة مختصرة من 30 لاعبا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وضمت القائمة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة، اللذين فازا بالجائزة معا عشر مرات، لكن نيمار زميل ميسي السابق، الذي يلعب حاليا في باريس سان جيرمان، غاب عن الترشيحات.

ودخل القائمة المختصرة أيضا سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وهوجو لوريس حارس الفريق اللندني، لكن لم يكن هناك مكان لزميلهما هاري كين وكذلك بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أحد اللاعبين الكبار الآخرين الغائبين.

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