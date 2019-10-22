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"صحية جنوب الباطنة" تحتفل بفاعليات أيام مجلس التعاون لدول الخليج

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

"صحية جنوب الباطنة" تحتفل بفاعليات أيام مجلس التعاون لدول الخليج

المصنعة - العمانية

احتفلت المديرية العامة للصحة بجنوب الباطنة، أمس الثلاثاء، بفعاليات أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة النوخذة بولاية المصنعة، تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة، وبحضور ممثلي وزارة الصحة بمجلس التعاون الخليجي، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلسي الشورى والبلدية ومسؤولين بوزارة الصحة.

وقال الدكتور خالد السعدي مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بصحية جنوب الباطنة، إنَّ الأمراض المزمنة غير المعدية تعد الخطر الحقيقي الذي يشكل أحد أكبر التحديات الماثلة أمام التنمية في القرن الحادي والعشرين؛ وذلك لما تسببه من وفيات؛ فعلى المستوى العالمي -وحسب منظمة الصحة العالمية- فهي مسؤولة عن 70% من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم؛ إذ تودي هذه الأمراض بحياة 38 مليون نسمة كل عام. وأضاف مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بصحية جنوب الباطنة أنَّ السلطنة شهدت تحولا دراماتيكيا في عبء الأمراض، وأن اكثر من نصف العمانيين يعانون هذه الفترة من زيادة الوزن أو السمنة، وهناك واحد بين أربعة بالغين يعاني من ارتفاع ضغط الدم، كما زاد معدل انتشار السكري بنسبة ما يقارب 50% منذ عام 1991م.

واشتملَ الحفل على عروض مرئية سياحية عن السلطنة وعن الخدمات الصحية في السلطنة، وعلى ورقة عمل بعنوان "مناشط الحياة"؛ تناولت تجربة محافظة جنوب الباطنة، إضافة لافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات.

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