مستشفى النهضة يحتفل بـ«أسبوع الرعاية التنفسية العالمي»

مسقط – الرؤية

تصوير/ عبدالفتاح الغافري

نظم مستشفى النهضة بالتعاون مع المديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية ممثلا بقسم الرعاية التنفسية الإثنين الماضي فعالية بمناسبة أسبوع الرعاية التنفسية العالمي الرابع لهذا العام، والذي يصادف الاحتفال به يوم 21 أكتوبر من كل عام ويستمر لمدة 3 أيام بالتنقل في مستشفيات النهضة وخولة والسلطاني.

حضر الاحتفال الدكتور ماجد بن راشد المقبالى مدير عام المديرية العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة والدكتور حـمد الحارثى مدير مستشفى النهضة، وعدد من المسؤولين بالوزارة وبمستشفى النهضة وبمشاركة عدد من الكادر الطبي والفئات الطبية المساعدة، وذلك بقاعة المحاضرات بالمستشفى.

في بداية الفعالية ألقى الدكتور ماجد المقبالي مدير عام المديرية العامة لشؤون التمريض بالوزارة كلمة تحدث فيها عن أهمية تخصص قسم للعلاج التنفسي، حيث ذكر أنه يعد من التخصصات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التخصص له شأن كبير لأمراض التنفس سواء كان بالمستشفى أو بالنسبة للمرضى المزمنين في البيوت وفنياً ممن يقدمون الرعاية التنفسية للمرضى المُحتاجين.

من جانبها أوضحت خالصة السيابية رئيسة قسم الرعاية التنفسية بوزارة الصحة، أهمية وجود القسم وعن الإنجازات التي نفذها القسم في السنوات الماضية، مشيرة إلى أنَّ هذا التخصص تم طرحه بالقبول الموحد للبعثات الخارجية إلى الولايات المتحدة بداية من العام القادم 2020.

وأضافت أنّ وزارة الصحة بذلت جهوداً طيبة بهدف تطوير هذا المجال والارتقاء به في المستشفيات بمختلف محافظات السلطنة، وأن هناك مختصين من الكادر الطبي والعاملين في مجال الرعاية التنفسية يعملون على تنظيم دورات تدريبية في كافة المستشفيات المرجعية بصفة دورية.

وصاحب الفعالية إقامة معرض توعوي تثقيفي نفذه القائمون على الفعالية، وبمشاركة عدد من جهات القطاع الخاص، قامت بعرض ما هو جديد في السوق حالياً، وقد احتوى على عدة أركان من بينها ركن لعرض أحدث الأجهزة المستخدمة في مجال العناية التنفسية داخل المستشفيات أو في الرعاية المنزلية.