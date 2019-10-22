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"غرفة مسندم" تسير وفدًا من رواد الأعمال إلى الصين

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

"غرفة مسندم" تسير وفدًا من رواد الأعمال إلى الصين

 

خصب – العمانية

 

يُسيّر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم في نهاية أكتوبر الجاري وفدا تجاريا من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة لزيارة مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية في إطار اهتمام الفرع بدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على مقترحات وأفكار لإقامة مشاريع جديدة قابلة للتنفيذ بالسلطنة.

ويرأس الوفد التجاري خالد بن محمد بن علي الشحي نائب رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم ويضم في عضويته 25 من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة مسندم يمثلون قطاع مواد البناء والمقاولات وتجارة الإلكترونيات والاستيراد والتصدير وتجارة التجزئة وقطاع السياحة والخدمات.

وأوضح الشحي أنّ الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة الصينية الرائدة عالميا في مجال التصنيع والتباحث حول إمكانية إقامة علاقات وشراكات وإيجاد وكالات استيراد للمنتجات وتوزيعها بالسوق المحلي.

وأعدت الغرفة برنامجا للزيارة يتضمن زيارة عدد من المواقع والمنشآت التجارية حسب تخصصات الوفد التجاري العماني والالتقاء بعدد من المسؤولين بالشركات الصينية العاملة في قطاع التصنيع من خلال زيارة المصانع الخاصة بالمواد الصحية ومواد البناء والإنارة والأثاث والإلكترونيات والمعدات والأدوات التي تعمل بالطاقة الشمسية. وستتاح للوفد فرصة التعرف على أسرار الصين التجارية من خلال المحاضرات التي سيقدمها الجانب الصيني حول موضوع الاستيراد من الصين. كما يزور الوفد معرض كانتون الدولى بهدف الاطلاع على المنتجات الصينية والتعرف على المجالات الاستثمارية المتاحة كفرص الاستيراد من المنتجات المختلفة.

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