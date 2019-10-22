وجبة غداء عمل جديدة في "هيلتون جاردن إن مسقط"

مسقط – الرؤية

يوفر فندق "هيلتون جاردن إن مسقط" الخوير وجبة غداء عمل جديدة ومبتكرة لتلبية احتياجات رجال الأعمال ويتناسب مع جدول أعمالهم الحافل في مسقط. ويقع فندق هيلتون جاردن إن مسقط في الخوير، وتحيط به مكاتب الشركات الكبيرة، ويطل على جبال الحجر، ويوفر خدمة ضيافة بمستوى لا يضاهى، ومأكولات لذيذة وأجواء مريحة مما يجعله الخيار المثالي لوجبة غداء عمل لذيذة. هنا يمكنك مناقشة العمل على الغداء أو ببساطة التواصل مع عملائك في جو بعيد عن الرسميات.

وقال هندريك كاليس، المدير العام لفندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير: يتميز موقع الفندق بوجوده وسط مكاتب شركات كبرى ووزارات وجهات حكومية عديدة. وما يجعلنا خيارًا رائعًا هو جودة الطعام المميز الذي يتوفر بسعر 7 ريالات عمانية فقط للشخص الواحد. كما أنّ أجواء الفندق الجميلة ذات التصميم المبتكر والضوء الطبيعي إلى جانب المنظر الرائع لجبال الحجر، يجعل فندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير مكانًا مميزًا للغاية. ومع عرض غداء العمل الرائع المتاح خلال أيام الأسبوع، فهو بمثابة المكان المثالي لك إذا كنت ترغب في إقناع عملائك بالحضور إلى غداء عمل بمستوى راقٍ.

ومع توفر مجموعة متنوعة من المأكولات المتاحة لرجال الأعمال، ستكون وجبات الغداء متوفرة من الأحد إلى الخميس ويبدأ العرض من سعر 7 ريالات عُمانية للشخص فقط، ويشمل الضرائب ورسوم الخدمة بنسبة 17 %. ويعتبر غداء العمل الذي يقدمه الفندق مثاليا للاجتماعات مع شركاء العمل والزملاء، أو من أجل لقاء غير رسمي مع الأصدقاء في أيام الأسبوع. وبشكل حصري يوفر المطعم ذو الأسعار المعقولة للضيوف أجواء مريحة ومُحسّنة مع عناصر خشبية تُستخدم في جميع أنحاء التصميم الداخلي من طاولة إلى أخرى، حيث يمكن للضيوف الجلوس والاسترخاء أثناء الاستمتاع بالمناظر البانورامية لجبال الحجر.

ويمكن للضيوف اختيار وجبة من ثلاثة أطباق مع مجموعة متنوعة من عروض السلطات والحلويات واختيار واحد من الأطباق الرئيسية. ويقدم الفندق مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة التي تناسب ذوق العملاء من مختلف الدول حول العالم في الفندق بدءاً من مطعم Grilled Tenderloin للعصائر وصولا إلى الخيارات المتنوعة للوجبات الهندية الشهية.