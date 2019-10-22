التعريف ببرامج جامعة إدارة الأعمال في "إيدو تراك عُمان 2019".. السبت

مسقط – الرؤية

تعتزم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي والمصنّفة بالمرتبة الثالثة عالمياً بين مؤسسات التعليم التنفيذي حسب تصنيف فاينانشال تايمز البريطانية لعام 2019، المشاركة في فعاليات معرض إيدو تراك عُمان 2019 للتعليم العالي والتدريب والتأهيل، والذي يُقام في الفترة بين 27 و29 أكتوبر في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتشارك جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في الجناح الخاص بالتعليم العالي، لتستعرض منافع الانتساب إلى برامجها للتعليم التنفيذي، ولا سيما برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، وبرنامج الماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية (SBUM)، إلى جانب البرامج التنفيذية القصيرة والشهادات، والبرامج المخصصة للشركات.

وقال عبدالله عبد الدائم، مدير البرامج لدى جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في قطر: يمثل معرض إيدو تراك عُمان 2019 منصةً رائدة تتيح لنا سُبل التواصل مع المدراء التنفيذيين والشركات الكبرى المُهتمة ببرامجنا للتعليم التنفيذي. كما سيمنحنا المعرض فرصة لقاء المُشاركين المحتملين واستعراض برامج التعليم التنفيذي الأفضل والأكثر ملاءمةً لهم، بالإضافة إلى التحاور مع متخصصي الموارد البشرية حول مساهمة الجامعة في تلبية احتياجات التدريب الفردية للقادة الناشئين أو كبار المسؤولين التنفيذيين.

وأضاف عبد الدائم: سنسلط الضوء خلال المعرض على مزايا الانتساب إلى برامجنا الفريدة للتعليم التنفيذي وكفاءة هيئتنا التدريسية عالمية الطراز، والمتاحة على بُعد مسافة قصيرة من عُمان وخصوصاً مع توافر العديد من رحلات الطيران اليومية بين السلطنة والدوحة، مما يجعل من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال الوجهة الأمثل للحصول على أفضل برامج التعليم التنفيذي المتكاملة وعالية المرونة، والتي تواكب بشكلٍ خاص احتياجات المُدراء ممن ينشدون تعزيز مؤهلاتهم ومهاراتهم التنفيذية بالتوازي مع استمرارهم في العمل.

وبعد اختتام فعاليات المعرض، ستستضيف جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris ندوة تثقيفية تفاعلية يوم الثلاثاء، 29 أكتوبر من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8 مساءً في فندق إنتركونتيننتال مسقط، بهدف تزويد المتخصصين والمديرين وروّاد الأعمال من القطاعين العام والخاص برؤى معمّقة حول سبل تطوير مهاراتهم القيادية والارتقاء بمسيرتهم المهنيّة، وذلك عبر الإلتحاق ببرامج الجامعة. وسيجري مستشارو برامج التعليم التنفيذي لدى الجامعة مقابلات فرديّة مع المشاركين لتزويدهم بلمحةٍ وافية عن المزايا الاستثنائيّة التي سيحصدونها لدى انتسابهم إلى أحد البرامج الشهيرة التي تقدّمها الجامعة في المنطقة. وسيجري تحديد مواعيد مقابلات المرشحين المحتملين يوم الأربعاء 30 أكتوبر.