تكريم "عُمان العربي" لمشاركته في حملة تبرعات يوم الغذاء العالمي

مسقط – الرؤية

شارك بنك عُمان العربي في حملة تبرعات بمناسبة يوم الغذاء العالمي تحت شعار "ساهم في صناعة الفارق في يوم الغذاء العالمي" بالتعاون مع جمعية دار العطاء. وشملت الحملة جمع المواد الغذائية الجافة من موظفي البنك وتوزيعها على الفئات المستحقة عن طريق جمعية دار العطاء.

وقال هلال السيابي، رئيس دائرة التواصل المؤسسي في البنك إن المشاركة المجتمعية تعدُ أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية بنك عمان العربي، حيث نؤمن بضرورة المشاركة لتعزيز جهود الجمعيات الخيرية في تحقيق أهدافهم لخدمة الشرائح المجتمعية المستحقة، ومن هنا جاء دعم موظفي البنك لهذا الهدف النبيل من خلال مشاركتهم الفعّالة في حملة التبرعات الأخيرة.

وأضاف السيابي أنّ الهدف الأسمى لهذه الحملة كان دعم المجتمع المحلي وتعزيز الوعي المجتمعي للعمل الخيري الواجب علينا القيام به. ونحن سعداء بردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من موظفي البنك الذين بادروا ليس فقط في التبرع لصالح الحملة، وإنّما شاركوا أيضاً في تنفيذها من خلال المساعدة في تجهيز أكثر من 800 صندوق من المواد الغذائية وتغليفها قبل بدء عملية التوزيع. وأتقدم بالشكر والتقدير للزملاء في بنك عُمان العربي والذين شاركوا في الحملة، والشركاء في جمعية دار العطاء، على هذه المبادرة الهادفة.

وقد نظّم ديوان البلاط السلطاني وجمعيّة دار العطاء حفلاً في ختام حملة التبرعات في يوم الغذاء العالمي في نادي الواحات وتمّ تكريم بنك عُمان العربي على مشاركته الداعمة للحملة.

ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، ويُحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 65 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازًا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.