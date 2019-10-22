كيف فشلت صفقة شراء محمد بن سلمان لمانشستر يونايتد؟

عواصم - الوكالات

تداولت وسائل إعلام عالمية تفاصيل محاولات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شراء نادي مانشستر يوناتيد.

ويعتبر مانشستر يونايتد، من أشهر وأغنى الأندية في العالم، وتسيطر عليه من الناحية المالية عائلة غلايزر الأمريكية، بعدما حصلوا عليه بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني عام 2005.

وبدأت الصحف الإنجليزية حديثها عن نية ولي العهد السيطرة عى ملعب أولد ترافورد، الخميس 15 أكتوبر 2018، حيث أكدت أن الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية تستهدف شراء نادي مانشستر يونايتد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، قيل وقتها، إن الصفقة ستكلف العائلة المالكة في السعودية أربعة مليارات جنيه إسترليني، لصالح الملاك الأمريكيين الحاليين للنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثروة العائلة المالكة في السعودية تقدر بنحو 850 مليار جنيه إسترليني، وتأتي خطوة شراء يونايتد بهدف تنويع اقتصاد السعودية مستقبلا بعيدا عن النفط.

واستندت التقارير الصحفية إلى رغبة ولي عهد الممكلة محمد بن سلمان بأن يكون مثل مجموعة من الشخصيات العربية التي تستحوذ على أندية عالمية، فغريم اليونايتد، مانشستر سيتي تعود ملكيته للإماراتي الشيخ منصور بن زايد، فيما يترأس القطري ناصر الخليفي مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع قصي الفواز مع جليزر وريتشارد أرنولد.

ووفقا للخبر الصحفي الذي نشره الاتحاد السعودي، تقدم أفي غليزر وريتشارد أرنولد بالتهنئة إلى فواز القصي، بمناسبة تزكيته برئاسة الاتحاد.

واستعرض الفواز مع غليزر وأرنولد – وقتها - عددا من الموضوعات المتعلقة بكرة القدم وسبل التعاون فيها، وتطويرها بما يخدم مصالح الاتحاد السعودي ونادي مانشستر يونايتد.

تلك المشاركة جعلت وسائل الإعلام العالمية، تتحدث عن قرب استحواذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على نادي "الشياطين الحمر"، بحسب موقع جول في نسخته العربية.

وتوقعت وسائل الإعلام أن تتجاوز قيمة الصفقة 3 مليارات يورو في حال إتمامها.

وقد نفى صندوق الاستثمارات العامة في الممكلة ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبا في ذات الوقت عدم الترويج لمثل هذه الأخبار المغلوطة.

وفي فبراير الماضي قالت تقارير صحفية بريطانية، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يخطط لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ خرافي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن محمد بن سلمان تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار أمريكي)، حتى يصبح المالك الجديد للنادي الإنجليزي بحلول الموسم الجديد.

ورد وقتها وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، على أنباء رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شراء نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.

وقال الشبانة في تغريدة عبر "تويتر"، إن "‏الأنباء التي زعمت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماماط.

وأضاف: "فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)؛ لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المسألة أثيرت أمس الاثنين، حيث قال إدوارد غاريث، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إن عرض بن سلمان: "بناء على ما أراه، فإن عائلة غلايزر (مالكة النادي) موجودة في النادي على المدى الطويل، توجد عروض لشراء النادي من عدة جهات، لكن لا توجد أي مناقشات حول سعر النادي أو شيء من هذا القبيل".