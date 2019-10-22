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السيّد أسعد يستعرض مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات التاريخية الوطيدة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

السيّد أسعد يستعرض مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات التاريخية الوطيدة

 

طوكيو- العمانية

استقبل دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان بدار ضيافة الدولة بقصر أكاساكا بطوكيو صباح أمس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.

وتمّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الوديّة واستعراض العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تطويرها في كافة المجالات. حضر المقابلة من الجانب الياباني: معالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الدولة للسياسة الاقتصادية والمالية، ومعالي آكيهيرو نيشيمورا نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة مينورو كيهارا المستشار الخاص لرئيس الوزراء، وسعادة إيتشي إيماي المستشار الخاص لرئيس الوزراء، وسعادة هاجيمي هياشي مساعد رئيس مجلس الوزراء، وسعادة تاكيو موري النائب الأول لوزير الخارجية فيما حضرها من الجانب العماني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

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