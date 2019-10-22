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الرئيسي يستقبل المسؤول العسكري البريطاني

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

الرئيسي يستقبل المسؤول العسكري البريطاني

مسقط - الرؤية

 

استقبلَ اللواءُ الرُّكن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، بمكتبه، صباح أمس، الفريق السيرجون لوريمير كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، الذي يزور السلطنة حاليًا.

ورحَّب اللواء الرُّكن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف، وتمَّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.. حضر المقابلة العميد الركن بحري ثابت بن محمود الزدجالي مدير عام الإدارة والمالية بالبحرية السلطانية العمانية، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

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