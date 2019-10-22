وزير العدل: مؤتمر "مراكش للعدالة" بالمغرب يواكب المستجدات التنموية

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة حاليا في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في المملكة المغربية، بوفد عدلي وقضائي، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل.

وانطلقتْ أعمال المؤتمر أمس الإثنين وتختتم اليوم، ويشارك فيه عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات والهيئات العدلية على مستوى العالم. ويناقش في دورته الحالية موضوعات تدور حول شعار "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات".

وتنتظم موضوعات النقاش في أربعة محاور؛ هي: تحديث المنظومة القانونية للأعمال، ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، ورهانات التكتلات الإقليمية.

من جانبه، قال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، إنَّ الشعار الذي تبنَّاه المؤتمر هو شعار هام؛ لأنه يهدف لاقتراح الرؤى والأفكار المعززة لبيئة الاستثمار من خلال نظام عدلي وقضائي متطور، وتمثل مخرجات هذا الشعار نتائج مهمة تحتاجها دولنا في نهوضها الحديث المواكب للمستجدات التنموية العالمية القائمة على أسس قانونية وضمانة عدلية وقضائية.

وأضاف معاليه أنَّ الوزارة تحرص دائما على المشاركة في مثل هذه المحافل تنفيذا للنهج السياسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الحريص على مبدأ المشاركة البناءة في نشاطات المجتمع الدولي بقصد ترسيخ أسس التفاهم، وتوسيع نطاق التعاون بين دول العالم في كل ما من شأنه خدمة العدالة وبسط سيادة القانون تحقيقا لمصالح الشعوب وأمنها ووئامها.

وقال معاليه، إن الوزارة ترصد أهدافا من وراء هذه المشاركات تتمثل في رفد مسيرة العدالة والقضاء والتشريع القانوني في السلطنة بخبرات ومعارف متجددة، بما تتوصل إليه من معرفة عن تجارب الدول الأخرى في هذه المجالات.