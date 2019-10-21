خبراء أرصاد: مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

الرؤية - خاص

توقع النموذج الأمريكي المختص في الطقس والتنبؤات الجوية، بحدوث حالة مدارية في بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال تقرير صادر عن المركز الإقليمي، إنه تم رصد منطقة من الضغط الجوي المنخفض LPA في جنوب بحر العرب مع احتمال تطورها إلى منخفض مداري خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الحالة المدارية متوقع تتحركها باتجاه الغرب والشمال الغربي.

وأشار خبراء أرصاد إلى أن الموسم الثاني لتشكل الحالات المدارية في بحر العرب يمتد من بداية أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام.

إلى ذلك تم حاليا رصد سحب ركامية بشكل واسع على بحر العرب مع بداية انخفاض الضغط الجوي.