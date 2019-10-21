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بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الإثنين 21 أكتوبر 2019 07:25 م بتوقيت مسقط

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

 

دبي - الرؤية

 

نظمت بورصة دبي للطاقة، أمس، مزاداً لصالح وزارة النفط والغاز، وشهد بيع شحنة من مزيج نفط خام عُمان بعلاوة تضاف إلى أسعار البيع الرسمية، الأمر الذي يعكس تنامي الطلب على النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وتمَّ بيع الشحنة المكونة من 2 مليون برميل من مزيج نفط خام عُمان تسليم ديسمبر 2019 بعلاوة بلغت 0.25 دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر. هذا وكانت منصة مزادات بورصة دبي للطاقة قد شهدت مشاركة 14 شركة في المزاد الذي أقيم اليوم، حيث تمَّ تقديم ما يزيد عن 17 عطاء خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين. ويجري احتساب أسعار البيع الرسمية لخام عُمان على أساس المتوسط الشهري لسعر المؤشر اليومي لبورصة دبي للطاقة.

 

وقال رائد السلامي المدير العام لبورصة دبي للطاقة: برهنت مزادات بورصة دبي للطاقة مرة أخرى أنها توفر المنصة الأمثل والآلية الأكثر شفافية لعمليات شراء وبيع النفط الخام. وهي تتيح للمتداولين فرصة متساوية للحصول على كميات إضافية من السوق خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين فقط. وقد تم بيع 41.6 مليون برميلاً من مزيج خام عُمان، وخامي البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي، عبر هذه المنصة، محققة علاوات بلغت قيمتها 17.8 مليون دولار أمريكي منذ إطلاق المنصة.

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