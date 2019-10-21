شرطة عمان تحتفل بافتتاح مركز شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

رخيوت- الرؤية

احتفل شرطة عمان، صباح أمس الإثنين افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت بمحافظة ظفار، ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية لشرطة عمان السلطانية.

ورعى الاحتفال سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار، وبحضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي المصالح الحكومية والمشايخ والمواطنين بولايتي رخيوت وضلكوت.

بدأت فعاليات الافتتاح بوصول سعادة الشيخ راعي الحفل حيث شاهد والحضور الاستعراض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة، فقد أدّى الطابور التحية العسكرية، ثمّ مرّ من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق)، ونداء التأييد، واختتم بخروج الطابور من ميدان الاستعراض، وبعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية.

وأزاح سعادة الشيخ نائب محافظ ظفار راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بالافتتاح الرسمـي لمبنى المركز ثم تجوّل والحضور في أرجاء المركز الذي يضم أقسامًا للتحريات والتحقيقات الجنائية والحوادث ومكاتب إدارية وغرفة للعمليات وقاعات مختلفة واستمعوا خلالها إلى شرح واف عن المهام التي يؤديها المركز.

ويضم المركز مبنى متكاملاً لتقديم الخدمات في مجال الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور والفحص الفني للمركبات، وفي مجال الرعاية الاجتماعية، يضم المركز عدداً من المباني السكنية للضباط وأخرى للأفراد مجهزة بجميع الخدمات.

وروعي في تصميم المركز إيجاد بيئة ملائمة لأداء المهام الأمنية وسرعة إنجاز معاملات المراجعين، كما تمّ إعداد الكادر البشري للمركز إعدادًا مهنيا وفق متطلبات العمل وبما يعكس اهتمام القيادة العامة للشرطة للارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة الجمهور.