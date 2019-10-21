الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

تطبيق إلكتروني لانتخابات المجلس الطلابي بمدرسة يزيد بن المهلب في محضة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

DSC_9514
DSC_9540

البريمي - سيف المعمري

أجرت مدرسة يزيد بن المهلب للتعليم الأساسي (5-12) بولاية محضة في تعليمية البريمي، انتخابات المجلس الطلابي للعام الدراسي 2019/2020م، عن طريق تطبيق إلكتروني يحاكي آلية تنفيذ انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، والتي ستجري الأحد المقبل بجميع ولايات السلطنة.

وبدأت الفكرة باقتراح من سيف الشامسي معلم أول مادة الرياضيات بالمدرسة الذي رأى بأنّ عددا كبير من الطلاب لا يعرف ما هي انتخابات مجلس الشورى، وما أهميتها فتبادرت بذهنه فكرة إقامة مجلس طلابي يمثل طلبة المدرسة لمناقشة بعض القوانين والاقتراحات مع إدارة المدرسة.

    وقال سيف الشامسي، إنّ الفكرة جاءت لجعل طلاب مدرسة يزيد بن المهلب يمارسون الانتخابات بشكل يحاكي انتخابات مجلس الشورى من أجل رفع ثقافة الانتخاب لديهم، ومن المتوقع أن تعزز هذه الفكرة نهج الشورى والتشاور ما بين الطلاب مما سينعكس إيجابا على تحقيق متطلباتهم وقدرتهم على توصيل صوتهم ليكون لهم دور أكبر مستقبلاً في تعزيز تجربة الشورى في السلطنة، وذلك من خلال تبني الطرق الصحيحة لاختيار المترشحين التي لا تعتمد إلا على الأكفأ والأجدر لتوصيل صوت من انتخبه.

أمّا حمد الرشيدي مدير المدرسة فقال إنّ من أهداف المشروع زرع الثقة في نفوس الطلاب والتماس احتياجاتهم عبر وصول صوتهم لإدارة المدرسة وممارسة حقهم المشروع في انتخاب من يرونه مناسباً وهذا سيكون له نتائجه المستقبلية في مخرجات أبنائنا الطلاب.

   ويقول الطالب محمد بن سالم الكعبي، في الصف العاشر أنّهم سمعوا كثيراً في الفترة الأخيرة عن مجلس الشورى وأهدافه، ولكن لم تكن لديهم الدراية الكافية عن صلاحيات وشروط الوصول إلى المجلس ولا اختصاصات المجلس، ولكن بعد الاطلاع على الشروط والجلوس مع مشرفي الانتخابات تبين لنا أهمية المشاركة والفوائد المرجوة من وصولنا للمجلس، وأن نحقق تطلعات زملائنا الطلاب الذين زرعوا ثقتهم فينا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 سبتمبر 2015

مناقشة الاستعدادات الأخيرة لانتخابات المجلس الاستشاري الطلابي بكلية البريمي

المزيد

15 نوفمبر 2015

"فالي" تدعم مشروع التربية المرورية بمدرسة هند بنت المهلب بصحار

المزيد

29 أبريل 2017

تكريم الطالبات المجيدات بمدرسة أسماء بنت يزيد بالرستاق

المزيد

02 مايو 2017

يوم مفتوح للغة الإنجليزية بمدرسة أسماء بنت يزيد بالرستاق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الاقتصاد - محلي

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الاقتصاد - محلي

شرطة عمان تحتفل بافتتاح مركز شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

المحليات - شرطة

المستشفى السلطاني يحصد جائزة "استراتيجية إدارة التغيير المتميزة" بمؤتمر "الخليج للموارد البشرية"

المحليات - أخبار

مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة يبرز جهود التنويع وجذب الاستثمارات وترويج المزايا التنافسية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نخيل عُمان" تدشن علامتها التجارية الثانية "نزوى" في ختام فعاليات يوم الغذاء العالمي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة