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"عُمران" تدشن نظامًا إلكترونيًا لإدارة المشاريع

الإثنين 21 أكتوبر 2019 06:45 م بتوقيت مسقط

"عُمران" تدشن نظامًا إلكترونيًا لإدارة المشاريع

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) – الذراع الحكومية التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- نظاما لإدارة المشاريع الإلكتروني "يونيفاير" في إطار تعزيز الكفاءة في إدارة وتنفيذ مشاريعها عبر التقنيات الحديثة.

وتم الإعلان عن النظام الجديد، الذي يعد أحد أبرز الأنظمة التابعة لشركة أوراكل المتخصصة بقواعد البيانات، خلال فعالية تدشين نظمتها شركة عُمران بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من المسؤولين من شركة عُمران وممثلي شركة 4i Apps Solutions القائمة على المشروع.

ويساهم "يونيفاير" في عملية التوثيق الشامل لكافة المستندات المرتبطة بالمشاريع والخرائط المرتبطة بها، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية وإدارة الموازنات المختصة بالمشاريع وأوامر الشراء. كما يركز النظام على ضمان معايير ضبط الجودة وتسهيل إدارة المشاريع بمختلف المجالات.

ويدعم النظام الإلكتروني الجديد مزايا تسهيل التواصل بين الفرق المختلفة المعنية بالمشاريع من خلال ميزات التواصل الحي والارتباط بالبريد الإلكتروني، علاوة على العديد من الخصائص التقنية المتقدمة والآليات المرتبطة بالخدمات السحابية الداعمة للنظام.

وتضطلع شركة عُمران بصناعة أصول سياحية مستدامة وذات أصالة، ومجتمعات تعكس أسلوب الحياة العصرية، ووجهات تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ويتمحور دورها الرئيسي في القطاع السياحي بالعمل ككيان مستقل أو كذراع محفز للنمو يدمج الإمكانيات الحكومية بروح الريادة في القطاع الخاص، وتعمل مع كل الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية لضمان تحقيق مساهمة مباشرة ومنافع اجتماعية واقتصادية إيجابية نحو البيئة وحياة الناس مع الحرص على احترام الموروث الثقافي والقيم البيئية للسلطنة.

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