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بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

السفارة الإيطالية تنظم فعالية لتعزيز القراءة لدى الأطفال

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:21 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

رعى الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي، مستشار وزيرة التربية والتعليم للعلاقات التربوية الدولية، وبحضور أليساندرو غاربيلليني نائب رئيس البعثة في السفارة الإيطالية بالسلطنة، البرنامج التربوي »اللغة الإيطالية على الخشبة« الذي تنظمه السفارة الإيطالية في السلطنة بالتعاون مع بالمكتب الفني ودائرة الأنشطة التربوية بالقاعة المتعددة الأغراض، بوزارة التربية والتعليم.

ويستهدف البرنامج (41) طالبًا وطالبة من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 8-10 سنوات من طلبة الحلقة الأولى بعدد من مدارس التعليم الأساسي بالسلطنة إلى جانب مدرسة الأمل للصم، ويهدف إلى تفعيل التعاون الدولي بين السلطنة والجمهورية الإيطالية لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين من خلال أدب الطفل.

ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والبرامج منها قراءة ورسم القصص الإيطالية بمشاركة المؤلف والرسام الإيطالي ماركو سوما الذي قدَّم القصة الإيطالية (The call of the swamp)، ثم قراءة ورسم القصص العمانية بمشاركة الكاتبة والرسامة العمانية ابتهاج الحارثية التي شاركت بقصة (أنا وماه)، كما تابع الطلبة بعد ذلك فقرة مسرح العرائس، وفي ختام الفعالية تم تسليم الطلبة المشاركين والمعلمات المشرفات شهادات المُشاركة.

وفي ختام الحفل قال نائب رئيس البعثة في السفارة الإيطالية بالسلطنة أليساندرو غاربيلليني : «أشكر وزارة التربية والتعليم الشكر الجزيل لتعاونها معنا في هذه الفعالية التي أمكننا من خلالها عرض القصص والرسوم التوضيحية الإيطالية والعمانية، وإيجاد الفرصة للأطفال للرسم والتعبير عن إبداعاتهم، وقد كرّسنا أسبوع اللغة الإيطالية لهذا العام لتحفيز الخيال واللغة الإيطالية على المسرح، وهذا الأسبوع هو مبادرة سنوية للترويج للغة الإيطالية حول العالم».

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