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السبت.. دار الأوبرا السلطانية تعرض «الطفل والسحر» لموريس رافيل

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:20 م بتوقيت مسقط

السبت.. دار الأوبرا السلطانية تعرض «الطفل والسحر» لموريس رافيل

 

مسقط - الرؤية

خصّصت دار الأوبرا السلطانية بمسقط في موسمها الجديد (2019 – 2020) ، عددا من العروض الخاصّة بطلبة المدارس، وأوّل هذه العروض أوبرا «الطفل، والسحر» لموريس رافيل المؤلف الموسيقي الفرنسي المعروف المولود 1875، والمتوفى في 1937، وذلك يومي الجمعة 25 والسبت 26 أكتوبر، الساعة 4:00 مساءً.

تسرد أوبرا موريس رافيل «الطفل والسحر» حكاية خياليّة مُمتعة، بطلها طفل مشاكس (تؤدّي دوره ببراعة أليس لو سو)، يقوم بتخريب الأشياء بغرفته لتدبّ فيها الحياة، فتغنيه عن الانتقام الذي ينوي القيام به، ولكن عندما تتكشف أمام ناظريه عجائب كبيرة، لم تكن تخطر بباله يشعر بالندم، وإلى ذلك من أحداث جانبية ممتعة، يجعلها أكثر تأثيرا الثراء المذهل لموسيقى رافيل، وألوانها، ولمساتها السحرية، وكذلك كلمات الأغاني المستوحاة من سيدوني غابرييل كوليت، ويقود الموسيقار الفرنسي الشغوف فيليب فورجيت كورال، وأوركسترا أوبرا ليون الوطنية التي تؤدي العرض، وسيضفي غريغوار بونت لمسات بصرية مذهلة على خشبة المسرح، ويكمل سحر هذا الإنتاج مصمّم الديكور جيمس بوناس، وأداء أوبرا ليون الوطنية.

وبهذه المناسبة، توفّر دار الأوبرا السلطانيّة مسقط حقائب تعليمية، وتنظّم ورش عمل للمعلمين، وزيارات مدرسية لمبنى الأوبرا، بهدف مشاركة الطلاب بالعروض، وتعزيز معرفتهم، واستمتاعهم بالفعالية.

 

 

 

 

 

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