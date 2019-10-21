اليوم.. انطلاق مؤتمر «التاريخ والصناعات البصرية الحديثة» بالنادي الثقافي في القرم

مسقط- العمانية

يُنظم النادي الثقافي بمقره في القرم، اليوم الثلاثاء مؤتمر «التاريخ والصناعات البصرية الحديثة» الذي سيرتكز على ستة محاور أساسية.

ويناقش المحور الأول مفاهيم ومجالات ومعايير الصناعات البصرية الحديثة وكيفية الاستفادة من التاريخ والثقافة الإنسانية، ويتناول المحور الثاني التحديات والصعوبات التي تواجه الاستفادة من التاريخ في الصناعات البصرية الحديثة فيما يتناول المحور الثالث الصورة البصرية وجماليات التجارب التاريخية المقدمة في الأعمال المسرحية والتلفزيونية. بينما يناقش المحور الرابع تجارب الاستلهام التاريخي في المعالجة السينمائية الحديثة. ويسلط المحور الخامس الضوء على نماذج تطويع الصناعات البصرية الحديثة في خدمة التاريخ بالاستعانة بالفنون البصرية التشكيلية والنحت والتصوير. ويستعرض المحور السادس والأخير تجارب ناجحة في توظيف التاريخ والصناعات البصرية الحديثة من خلال التصميم الجرافيكي وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر الذي ينظمه النادي الثقافي لمدة يومين بجلسة افتتاحية سيلقي خلالها الدكتور سعيد بن محمد السيابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، بعدها تبدأ أعمال الندوة التي تتضمن ثلاث جلسات عمل يترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد الشعيلي، بينما سيلقي الدكتور يحيى أجفه من موريتانيا الورقة الأولى بعنوان /المعيار الأخلاقي في الصناعات الحديثة وطرق الاستفادة منها، نظرة أخلاقية في تاريخ الصناعة والثقافة الإنسانية.