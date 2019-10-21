"أو.سي.إس عُمان" تفوز بجائزة الشريك الأفضل لـ"فورنت بارتنر"

مسقط - الرؤية

فازتْ شركة "أو.سي.إس إنفوتيك" -إحدى الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- بلقب "أفضل شريك نموا في السلطنة" للعام الثاني على التوالي، وتمَّ تكريم الشركة في حفل فورنت بارتنر بالسلطنة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكِّد التزام شركة "أو.سي.إي إنفوتيك" بتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة لمختلف زبائنها والتزامها التام لدى شركائها العالمين؛ كونها شريكا تكنولوجيا يحظى بثقة الشركات العالمية، وتقديرا للإنجازات التي حققتها فقد حصلت "أو.سي.إي إنفوتيك" على شهادة فنية متطورة تضمن شراكة طويلة الأمد مع عملائها.

وقال قيس البحراني استشاري نظم معلومات لـ"أو.سي.إي إنفوتيك": سعداء بهذا التكريم من فورتينت، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير النظم الإيكولوجية لدينا بهدف تحسين تجارب العملاء وإنجاز العمليات التجارية، ونتطلع إلى الاستثمار في تطوير الخدمات والحلول الأمنية المقدمة لزبائننا في السلطنة.

وقال آلين ينال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط: إنَّ وجود شريك مثل "أو.سي.إي إنفوتيك" لهو شرف كبير لنا؛ نظرا للنتائج الطيبة والسمعة التي حققتها خلال السنوات الماضية، والدور الأساسي الذي تقوم به في مجال تقديم حلول تكاملية لعملائها تعزز مكانتها في السوق العماني.