الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

"بلومبرج": دولة خليجية فقط ضمن الاقتصادات الأقوى عالميا في 2024

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:09 م بتوقيت مسقط

"بلومبرج": دولة خليجية فقط ضمن الاقتصادات الأقوى عالميا في 2024

نشرت وكالة "بلومبرج" تقريرا حول الدول العشرين، التي ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، ومن ضمنها دولتان عربيتان هما مصر والسعودية.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة تباطؤا في النمو، وذلك في ظل التوترات التجارية. وسيؤثر نمو الاقتصاد العالمي الضعيف، المتوقع انخفاضه هذا العام إلى 3%، على معظم اقتصادات العالم، وفقا لتقديرات أصدرها هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي.

ونقلت "بلومبرج" عن التقديرات أنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، وسيكون مساهما أصغر في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القريب.

وتقول الوكالة إنه من المتوقع أن تنخفض حصة الصين من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32.7% في 2018 – 2019 إلى 28.3% بحلول العام 2024.

أما عن الولايات المتحدة فتوقعت "بلومبرج" أن تتراجع مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي من المرتبة الثانية في 2019 إلى المرتبة الثالثة في 2024، حيث ستساهم بعد خمس سنوات بـ9.2% من نمو الاقتصاد العالمي.

بالمقابل من المتوقع أن ترتفع مساهمة الهند إلى 15.5%، حيث تعد من الدول الواعدة في النمو الاقتصادي في المستقبل.

وقال صندوق النقد الدولي إن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات ستشمل تركيا والمكسيك وباكستان والسعودية ومصر، في حين أن إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام ستغادر من القائمة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 فبراير 2017

دولة خليجية واحدة ضمن الاقتصادات الأقوى عالميا في 2030

المزيد

24 فبراير 2018

دولة خليجية تحتل المرتبة الخامسة عالميا في استيراد الماس

المزيد

16 سبتمبر 2019

دولة خليجية في قائمة "أخطر 20 دولة على المقيمين"

المزيد

28 أغسطس 2017

دولة عربية الأولى عالميا في حالات الطلاق اليومية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لبنان: قرارات إصلاحية قبيل انقضاء "مهلة الحريري".. وعشرات الآلاف بالشوارع

دولي - أخبار

السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

الاقتصاد - محلي

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الاقتصاد - محلي

"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الاقتصاد - محلي

اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة