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أرقيك شعرًا ونثرًا

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

أرقيك شعرًا ونثرًا

 

عبد الله رسم | اليمن

 

((أتكئ على ركام المسافات

أتحسس دفء صوتك

القادم عبر أثير العطر

والأمنيات فأثمل .))*

 حقاً وحدكِ من يقول

مثل هذا ..

في موسم اللقيا

أشمك يا نداء

  القلب 

أيقونة للحب

محمولة بين

 الجوانح

تمتمات من –

عبيرالأقحوان

دررٌ من جمان

معروشات بالألق

 لازوردية العينين

محروسة من

عيون الخلق

 أرقيك شعرًا ونثرًا

من وحي حرفك

 المزدان بالنجوى..

 متوشحة بالحسن

 قمرية.. الخود

 الحسان

تحفة ربانية

صيغت من

أغلى التحف

يزين صدر

مدينتي

تاجك يا معشوقتي

وها أنذا بعد..

 أن قرأت

 تعويذة العودة

لمدينة السلام 

لا للضياع

لافرقة لا اغتراب

في زحمة ..

الناس

والضوء والصمت

أعلنك وطنا.

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