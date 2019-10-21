سوسن الغزالي | ألمانيا
لا تُكثرْ من رمادِ الكلامِ
فلن يشفي الجرحَ !
لا تصدقْ تشنُّجَ القلبِ وطقطقةَ المفاصلِ!
ليس حبّاً
يحدثُ أن أقفَ أمامَكَ
تمدُّ يدَكَ ولا تلمس وجهي
حين تخطىءُ بيني وبينَ ظلِّ امرأةٍ تشبهُني !
يحدثُ أن تتحدَّثَ إليَّ ولا أسمعُ غيرَ اختلاجِ الرّوحِ
فالفرقُ بسيطٌ في اللغةِ بين
"ما أحتاجُ، و ما أريدُ"
وتَردُّدُها في الكونِ يختلفُ
فانتقِ ذاتَك بعنايةّ قبل أن تصطفيني !
مقدَّسُك وما دُنِّس منكَ
لكَ ولي !
وهذه الكأسُ الفارغةُ
فينا !
كلُّ فراغٍ ينزعُ للإمتلاءِ !
فاحذرْ ثقبَكَ الأسودَ وما يجذِبُ
واطلِقْ سراحَ الضّوءِ ! اطلقْ سراحَ الضّوءِ
الحبُّ وحيداً فعلُ جزْرٍ ..
يسحبُ الرمالَ من تحتِ قدَميَّ الهاربتين إليكَ
وانا أشتهي مدَّكَ !
يقذِفُني أبعَدَ من جسدي ويجمَعُني كزَغَبِ نشوةِ موجٍ غادرَ بحرَه للتّو !
كُنْ أكثرَ منكَ ! و أكثرَ منُي !
خذِ الحبَّ كلاعبِ سيركٍ
وجازِفْ بالثباتِ
كالسيرِ على الحبلِ ..
لتصلَ! عليكَ - فقطْ - أنْ تثقَ بقدميكَ..