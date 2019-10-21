سوسن الغزالي | ألمانيا

لا تُكثرْ من رمادِ الكلامِ

فلن يشفي الجرحَ !

لا تصدقْ تشنُّجَ القلبِ وطقطقةَ المفاصلِ!

ليس حبّاً

يحدثُ أن أقفَ أمامَكَ

تمدُّ يدَكَ ولا تلمس وجهي

حين تخطىءُ بيني وبينَ ظلِّ امرأةٍ تشبهُني !

يحدثُ أن تتحدَّثَ إليَّ ولا أسمعُ غيرَ اختلاجِ الرّوحِ

فالفرقُ بسيطٌ في اللغةِ بين

"ما أحتاجُ، و ما أريدُ"

وتَردُّدُها في الكونِ يختلفُ

فانتقِ ذاتَك بعنايةّ قبل أن تصطفيني !

مقدَّسُك وما دُنِّس منكَ

لكَ ولي !

وهذه الكأسُ الفارغةُ

فينا !

كلُّ فراغٍ ينزعُ للإمتلاءِ !

فاحذرْ ثقبَكَ الأسودَ وما يجذِبُ

واطلِقْ سراحَ الضّوءِ ! اطلقْ سراحَ الضّوءِ

الحبُّ وحيداً فعلُ جزْرٍ ..

يسحبُ الرمالَ من تحتِ قدَميَّ الهاربتين إليكَ

وانا أشتهي مدَّكَ !

يقذِفُني أبعَدَ من جسدي ويجمَعُني كزَغَبِ نشوةِ موجٍ غادرَ بحرَه للتّو !

كُنْ أكثرَ منكَ ! و أكثرَ منُي !

خذِ الحبَّ كلاعبِ سيركٍ

وجازِفْ بالثباتِ

كالسيرِ على الحبلِ ..

لتصلَ! عليكَ - فقطْ - أنْ تثقَ بقدميكَ..