موعدٌ في تظاهرة..!

د. وليد جاسم الزبيدي| العراق

سيكونُ موعدُنا غداً بتظاهرةْ..

وسألتقيكِ مع القصيدةِ شاعرةْ..

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نأتي مع الشعرِ الجميلِ نئزّهُ

ونشيدِ عشقٍ في ليالٍ ساحرةْ..

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ما تلبسين هو الجمالُ بعينهِ

ما تحملينَ بكلّ نفسٍ عامرةْ..

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كَتِفاً لكتْفٍ والجموعُ تشدّنا

ونضوعُ طيباً في جموعٍ هادرةْ..

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قولي: لكَ الحبُ، الوفاءُ، وعفّتي

قولي فبعضُ القولِ شمسٌ سافرةْ..

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هاتِي يداً كي ما أشدّ بها يدي

فالخوفُ ولّى من عهودٍ غابرةْ..

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والإبتسامُ على الشّفاهِ حكايةٌ

كانتْ شفاهاً للجياعِ الثائرةْ..

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بلْ والظلالُ تقاسمتْ أحلامَنا

وتدافعتْ فينا رغابٌ حائرةْ..

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لمْ أنسَ قمعاً والهراواتُ الّتي

جالتْ علينا كالنسورِ الكاسرةْ..

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حتى الرّصاصُ بكى لصرخةِ ثائرٍ

عُرُسٌ أتى الشّبّانُ لا لمظاهرةْ..

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زَفّوا الى الوطنِ الجريحِ حياتَهم

فالحبُ أقوى من أكفٍ غادرةْ..

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وتسارعتْ دقّاتُ قلبِ مُتيّمٍ

فتلعثمتْ وتنهّدتْ بمكابرةْ..

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حملتْ جراحاً والدماءُ ثيابُها

قالتْ: أماماً فالبلادُ محاصرةْ..

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رفضتْ خنوعاً والجراحُ تلوكُها

ومُلثّمونَ رصاصُهم في الخاصرةْ..

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كُنّا التقينا والحياةُ نشيدُنا

ثمّ انتهينا عند حُسنِ الآخرةْ..