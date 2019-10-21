ممثلة اليونيسيف بالسلطنة تزور "الداخلية" لمتابعة «النظام المشترك المتعدد القطاعات»

نزوى - طالب بن علي الخياري

زارت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة منظمة اليونيسيف بالسلطنة، وبمعيتها لجنة إدارة برنامج حكومة السلطنة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، محافظة الداخلية للاطلاع على مجريات المرحلة التجريبية من النظام المشترك المتعدد القطاعات الذي ينفذ حاليا من قبل الجهات الحكومية المتمثله في وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة بالتعاون.

وشملت الزيارة عدداً من المؤسسات الحكومية؛ وخلال زيارتها لمدرسة جواهر الأدب المسائية بولاية نزوى إحدى المدارس المطبقة للنظام المشترك، والتقت أحمد بن جبر المحروقي المدير العام المساعد للبرامج التعليمية والتقويم التربوي والمدارس الخاصة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية وبحضور محمد بن سيف المعولي مدير دائرة البرامج التعليمية، وطيبة بنت سعيد الكميانية مديرة المدرسة ورسمية بنت خلفان الحنشية المديرة المساعدة لدائرة البرامج التعليمية.

وقدّمت تركية بنت مبارك البوسعيدية الأخصائية الاجتماعية بمدرسة جواهر الأدب (1-4) المسائية عرضا وشرحا مفصلا أمام اللجنة عن حالة من الحالات الطلابية وتم مناقشة الحالة من قبل أعضاء اللجنة.

وأشادت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة منظمة اليونيسيف في السلطنة بالجهد المبذول من قبل فريق العمل من مختلف الوزارات وناقشت معهم توصياتهم والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأكد من فعالية النظام من اجل المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت إن الغرض من الزيارة التي نقوم بها متابعة تطبيق النظام والتركيز على مناقشة التحديات والحلول والدروس المستفادة ونشر التوعية حول النظام حيث يأتي تطبيق النظام المشترك متعدد القطاعات بالسلطنة لتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية وإيجاد نظام لإدارة الحالات بما يتوافق مع متطلبات مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.