هل تستطيع شرب مياه معاد تدويرها من المراحيض؟ في بلجيكا نعم!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

بهدف تسليط الضوء على نوع جديد من نظام تنقية المياه، بدأ مطعم في مدينة كورن البلجيكية في خدمة عملائه بتقديم مياه شرب مجانية معاد تدويرها من الصرف الصحي والمراحيض.

والمياه التي يتم تقديمها في ذلك المطعم هي نفس المياه الصالحة للشرب، ليس لها رائحة ولا طعم ولا لون، لذلك من المستحيل معرفة أن مصدرها دورات مياه المطعم. لكن باستخدام نظام تنقية معقد من خمس خطوات، فإن المطعم قادر على تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه نقية للغاية ويتم إثراءها بالمعادن قبل أن يتم تقديمها للعملاء.

ولا يرتبط المطعم البلجيكي بنظام الصرف الصحي في المدينة، لذلك فهو بحاجة فعليًا إلى حل مشكلة الصرف الصحي. وبفضل نظام إعادة تدوير المياه الفريد، يتم "تنظيف" دورة المياه ومياه الحوض مبدئيًا باستخدام الأسمدة النباتية، ثم يتم خلط جزء منها بمياه الأمطار المجمعة، ومن ثم تستخدم في دورات المياه، بينما يتم تمرير الباقي عبر سلسلة من عمليات التنقية التي تجعلها غير قابلة للتمييز من ماء الصنبور.

ويقدم المطعم "مياه دورة المياه" المعاد تدويرها للزبائن في أشكال متنوعة مثل مياه الشرب المجانية أو مكعبات الثلج أو القهوة، أو حتى في إعداد البيرة.