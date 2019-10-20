برمجيات مفتوحة المصدر لمنصّة تداول سوق مسقط

مسقط – الرؤية

تدعم سوق مسقط للأوراق المالية منصّتها الجديدة للتداول ببرمجيات مفتوحة المصدر عبر أنظمة البنية الأساسية من شركة "ريد هات" بهدف تزويد منصة التداول الجديدة بمستوى أعلى من الأداء والمرونة، وتطوير سبل الحماية، إلى جانب خفض التكاليف وتلبية متطلبات الأداء العالية والكميات الكبيرة من الأوامر والمعاملات السريعة التي يتطلبها قطاع تداول الأوراق المالية.

وقال محسن بن عبدالرضا بن محسن اللواتي مدير دائرة الأنظمة والتطوير بسوق مسقط للأوراق المالية إن سوق مسقط تسعى إلى تبسيط وتحسين كفاءة عملياتها عبر دمج تطبيقات نظم التداول الإلكترونية الخاصة بها في بنية تقنية واحدة موحدة. ونتطلع دومًا إلى لعب دور بارز في تطوير القطاع الاقتصادي والمالي في السلطنة، لذلك نسعى في سوق مسقط جاهدين إلى تزويد المستثمرين ببيئة استثمار عالية الأداء تتسم بالموثوقية والأمان، مشيرًا إلى أن البرمجيات مفتوحة المصدر تقود توجهات الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم بأسره، لذلك توجهنا نحو إنشاء منصة تداول حديثة والتي يمكنها تلبية إحتياجات المتعاملين معنا اليوم وفي المستقبل.

وأضاف مدير دائرة الأنظمة والتطوير بسوق مسقط: تتمتع البرمجيات مفتوحة المصدر بقيمة كبيرة في توفير قابلية التشغيل البيني والمستوى المطلوب من الأداء والمرونة لتحديد خيارات الأجهزة التي يمكنها المساعدة في خفض التكاليف وتلك التي تتناسب مع إحتياجات وأعباء العمل. وتتيح الاستفادة من ميزات الابتكار المفتوح من خلال إعتماد المعايير المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وذلك بالتوازي مع حاجتها لتلبية متطلبات الأمن السيبراني والاستقرار عند تخزين وإدارة البيانات التجارية للسلطنة.

ومن جانبه قال لي مايلز نائب الرئيس لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ريد هات: يسعدنا تزويد سوق مسقط للأوراق المالية بحلول قابلة للتطوير وأكثر فعالية من حيث التكلفة لدعم منصة التداول الجديدة، حيث ستتيح أنظمة البنية الأساسية المتقاربة الهجينة التي تم تطويرها وفق نموذج إشتراك برمجي مفتوح المصدر وبدعم من منظومة واسعة ومتنوعة من الشركاء المعتمدين، تجنب الاعتماد على تقنية واحدة وبالتالي إلى التحلي بمرونة أكبر لتوسع خيارات البنية الأساسية في الوقت الراهن وفي المستقبل من خلال إعتماد تقنيات مختلفة، بما في ذلك البنية الأساسية الهجينة ومتعددة السحابة.