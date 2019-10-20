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جامعة السلطان قابوس تشارك في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين للتعليم الأسترالي (AIEC)

الأحد 20 أكتوبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تشارك في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين للتعليم الأسترالي (AIEC)

 

مسقط - الرؤية

شاركت جامعة السلطان قابوس في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين للتعليم الأسترالي (AIEC) في مدينة بيرث مؤخرا، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات المشاركة، إضافة إلى مناقشة وعرض التوجهات العالمية في التعليم وأثره على المؤسسات والجامعات على المدى البعيد.

وجاءت مشاركة الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية لتعزيز حضور الجامعة في المحافل الدولية حيث تعد هذه المشاركة الأولى للجامعة في هذا المؤتمر الدولي الذي يعنى بقطاع التعليم العالي، وبلغ عدد الحضور لهذا العام أكثر من ١٥٠٠ مشارك في حدود ٤٠ دولة حول العالم.

كما تمَّ خلال المؤتمر تنظيم مجموعة كبيرة من حلقات العمل التي تعرض خلالها تجارب الجامعات والمنظمات المشاركة وأهم الحلول للتحديات التي تواجهها تلك المؤسسات.

ومثّل جامعة السلطان قابوس في هذا المؤتمر حمود بن محمد القاسمي، رئيس قسم التبادل الطلابي والأكاديمي، وأحمد بن عبدالله المدحاني من مكتب التعاون الدولي.

وركزت الجامعة في مُشاركتها على إيجاد فرص تدريبية للطلبة في مختلف المجالات وفرص لبرامج التبادل الطلابي وبحث المواضيع المتعلقة بالتعاون البحثي، إضافة إلى خلق شراكات تعاون من خلال المنظمات والوكالات المشاركة.

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