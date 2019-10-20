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«الوطنية للتدبير» تناقش الخطة الوطنية للترصد لنواقل الأمراض وتوصي بسرعة تنفيذها

الأحد 20 أكتوبر 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

«الوطنية للتدبير» تناقش الخطة الوطنية للترصد لنواقل الأمراض وتوصي بسرعة تنفيذها

 

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية للتدبير المتكامل لنواقل الأمراض اجتماعها الخامس أمس الأحد برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور مديري عموم الجهات ذات العلاقة من وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ومديري الشؤون الصحية في بلديتي مسقط وظفار، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام وزارة الصحة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الوطنية للترصد لنواقل الأمراض، والتي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب بدءا من محافظة ظفار، بالإضافة لنتائج استبيان الوضع الحالي للموارد المتوفرة للتدبير المتكامل لنواقل الأمراض في جميع الجهات ذات العلاقة، التي سوف تشكل قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتدبير المتكامل ما بين عامي 2018- 2023.

وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بالعمل على إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتدبير المتكامل خلال الفترة القادمة، وتكثيف عملية التنسيق بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول الحد من أماكن توالد نواقل الأمراض من خلال تنظيم المشاتل عبر اللوائح والقوانين الخاصة بذلك.

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