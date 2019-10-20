لجنة "كرة الطاولة" تنهي تحضيراتها لاستضافة بطولة عُمان الدولية للناشئين والأشبال

مسقط - الرؤية

أكملت السلطنة ممثلة باللجنة العمانية لكرة الطاولة جاهزيتها الكاملة لاستضافة بطولة عمان الدولية للناشئين والأشبال لعام 2019، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة خلال الفترة من 24-28 من أكتوبر الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسط مشاركة واسعة لأكثر من 125 لاعبا ولاعبة يمثلون16 دولة وهي: بريطانيا، اليونان، فرنسا، الهند، ايران، الأردن، السعودية، لبنان، باكستان، قطر، روسيا، سيريلانكا، سنغافورة، السويد، الإمارات بالإضافة إلى السلطنة، وتأتي استضافة السلطنة لبطولة عمان الدولية للناشئين والأشبال لعام 2019 بعد نجاح السلطنة في الاستضافة للنسخة الأولى في فبراير عام 2018.

وقال عبدالله بن محمد بامخالف، رئيس اللجنة العمانية لكرة الطاولة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن هذه الاستضافة الدولية: "أصبحت مدينة مسقط محطة رئيسية للعديد من البطولات والمعسكرات الدولية لكرة الطاولة، حيث نجحنا الفترة المنصرمة في استضافة سلسلة من الأحداث الدولية المتنوعة وسط إشادة كبيرة من المسؤولين بالاتحاد الدولي لتلك الاستضافات كبطولة عمان التحدي بلس الدولية ومعسكر الأمل الدولي بمشاركة كافة قارات العالم".

وأضاف بامخالف إلى أنّ اللجنة أنهت كافة الأمور التنظيمية واللوجستية وكذلك الفنية لتنظيم هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مقدما شكره الجزيل لوزارة الشؤون الرياضية على دعمها الدائم لأنشطة اللجنة ووقوفها المستمر لنجاح البطولات الدولية، ومقدرا الجهود التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وتواصلهم الدائم مع اللجنة لتوفير كافة العوامل اللازمة لنجاح البطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني من فئة البراعم (تحت 12 عاما) اللاعبين: مؤيد المطوع وأحمد الريامي وتركي العبري ولقمان الفارسي، أمّا فئة الأشبال (تحت 14 عاما) فتضم كلا من: المنذر الغساني وأيمن الشحي وعيسى ومحمد المطوع وعبدالرحمن الزعابي وبدر الجساسي، أمّا قائمة فئة الناشئين (تحت 17 عاما) فتضم اللاعبين: معاذ الشحي ومحمد البلوشي وعيسى الريامي ومشعل الشحي.