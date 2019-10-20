الأحد, 20 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

رئيس نادي مرباط في حوار لـ«الرؤية»: سيرجو حرض اللاعبين على عدم الذهاب للمران وتصريحاته تفتقد للمصداقية

الأحد 20 أكتوبر 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

رئيس نادي مرباط في حوار لـ«الرؤية»: سيرجو حرض اللاعبين على عدم الذهاب للمران وتصريحاته تفتقد للمصداقية

 

 

-المدرب غاب عن المران دون إذن وتلويحه باللجوء لسفارة بلاده تصرف يفتقد للاحترافية

- تأخرنا عن سداد راتب شهر فقط ولكننا هيأنا سبل الحياة الكريمة للمدرب

الرؤية – وليد الخفيف

أوضح الشيح سالم العمري، رئيس نادي مرباط، أن أسباب إقالة المدرب البرتغالي سيرجو تراغيل، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، كما رد على التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الأخير، وتضمنت اعتزامه اللجوء إلى قنصيلة بلاده تزامنا مع تحريك شكوى أمام وزارة القوى العاملة.

 وكشف رئيس النادي في حوار خاص لـ«الرؤية» أن مجلس الإدارة سيعلن تعيين حسين الحضري مدربا للفريق بشكل رسمي، مؤكدا ثقة المطلقة في إمكاناته، متوقعاً له النجاح.

وقال العمري في حوار لـ"الرؤية" أنّ المدرب كان من الصعب مواصله عمله في النادي بعد أخطائه الفادحة، وتحريضه اللاعبين على عدم الحضور للمران اليومي، وتغيبه هو نفسه دون أسباب حقيقية، بالإضافة لترويجه لمعلومات غير حقيقية في الوسط الرياضي وبين جماهير النادي.

 وأضاف العمري، أن النادي تعاقد مع المدرب والأجواء كانت مواتية للنجاح، وبمجرد وصوله إلى صلالة وفرنا له الإقامة المناسبة في أحد أهم فنادق المحافظة، مع تلبية كل طلبات الإعاشة الضرورية، ووفقا للعقد وفّرنا سيارة للجهاز الفني لتسهيل عملية التنقل، واستأجرنا شققا مجهزة بسبل الإعاشة المريحة له، ومثلها للجهاز الفني المعاون وكذلك الحال للاعبين المحترفين، وتعاقدنا مع أحد المطاعم الشهيرة في المحافظة لتقديم ثلاث وجبات يوميا للجهاز الفني واللاعبين المحترفين، ويسدد النادي للفرد مبلغ 70 ريالا شهريا.

وتابع رئيس نادي مرباط تصريحاته لـ"الرؤية" :"تعاقدنا مع المدرب في 24 أغسطس، وتأخرنا عليه في سداد راتب شهري واحد فقط، وأكدنا له أنّ مجلس الإدارة يبذل جهودا حثيثة لتسليمه المبلغ في غضون أيام غير أنّ المدرب امتنع عن حضور المران دون أن يخاطب المجلس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام بتحريض باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون، واللاعبين الأجانب على عدم الحضور".

وأكمل سالم العمري: "عند اتصال مدير الفريق به للوقوف على أسباب غيابه أرجع الأمر إلى أنّ سيارته فارغة من البترول، لذا طلبت من مدير الفريق الذهاب له وبالفعل وصل لكنّه اكتشف أنّ السيارة بها وقود يكفي، الأمر الذي أوضح غياب المصداقية عن رواية المدرب".

وزاد قائلا: "دعا مدير الفريق اللاعبين الأجانب للمران والذهاب معه، غير أنّ المدرب تحدث معهم باللغة البرتغالية داعيا إيّاهم لعدم الحضور لذا عاد اللاعبون ورفضوا دعوة مدير الفريق".

وأضاف سالم العمري، رئيس نادي مرباط: "اجتمعت مساء اليوم المشار إليه مع المدرب، وأوضحت له أنه خرق العقد بعدم حضور المران تزامنا مع تحريض باقي الجهاز الفني واللاعبين المحترفين وعدد من اللاعبين المحليين إلى عدم حضور المران، ولذلك فمجلس الإدارة يرى حتمية فسخ العقد مع تعهدنا بسداد مستحقاتك، ووفقا للعقد فإنّ النادي ملتزم بسداد قيمة الشرط الجزائي المقدر براتب شهرين".

وأشار العمري إلى أن الجهاز المعاون أأ بدى رغبة أيضا في فسخ التعاقد، وهذا ما وافقت عليه غير أنني طالبتهم بسداد قيمة فسخ العقد من طرفهم مضيفا بالقول: "مثلما التزمت بكل بنود العقد مع الممدرب فأنا ملتزم ببنود العقد معكم، لذا رد أعضاء الجهاز الفني بإمكانية استمرارهم على رأس عملهم، وتعهدت لهم بسداد الراتب الشهري المتأخر".

وشدد العمري أنّ نادي مرباط حريص دائما على التمسك بمدربيه، ولا يتبع سياسة الإقالة المرهونة بالنتائج، وإلا كان من الأولى أن يقيل الكيس الموسم الماضي بعد تلقي ثماني خسائر، مشيداً في هذا الصدد بالعلاقة التي تربط الكيس بنادي مرباط حتى الآن رغم رحيله.

ولفت العمري إلى أنّ إعلان المدرب عزمه اللجوء إلى القوى العاملة أو قنصلية بلاده يعكس عدم إلمام المدرب ببنود العقد، مشيراً إلى القوانين التي وضعتها «الفيفا» في هذا الشان وسبل حلها عبر الجهات المنوطة.

وختم سالم العمري، رئيس نادي مرباط، تصريحاته قائلاً: "للمدرب راتب شهر مع قيمة الشرط الجزائي، وسوف يقوم النادي بسداها في أقرب فرصة لطي تلك الصفحة، والتفرغ لما هو أهم، وسنعلن عن تعيين حسين الحضري مدربا للفريق، وتحدونا ثقة كبيرة في قدرته على تحقيق طموحات وتطلعات جماهير مرباط المخلصة".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 ديسمبر 2018

رئيس نادي السويق: سداد رواتب اللاعبين الملتزمين والجهود متواصلة لحل الأزمة

المزيد

13 أكتوبر 2018

رئيس نادي مرباط: عكعاك لاعب منضبط.. والاستثمار على الأعتاب

المزيد

21 أكتوبر 2018

رئيس نادي مرباط: الأزمة المالية انتهت.. ولا غضاضة في انتقال عظيمة لظفار

المزيد

18 مايو 2019

رئيس نادي مرباط لـ: نطالب بتطبيق العدالة وما زلنا في انتظار رد "اتحاد القدم"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

المحليات - أخبار

"مسندم للطاقة" تطرح 28 مليون سهم للاكتتاب العام على مرحلتين .. والأولى في 3 نوفمبر

الاقتصاد - محلي

بيان من وزارة الصحة حول الحالة المرضية للطفل يامن المزيني

المحليات - أخبار

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيسة "التصويت الإلكتروني عن بُعد": لا معوقات تقنية أمام الناخبين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة