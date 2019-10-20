رئيس نادي مرباط في حوار لـ«الرؤية»: سيرجو حرض اللاعبين على عدم الذهاب للمران وتصريحاته تفتقد للمصداقية

-المدرب غاب عن المران دون إذن وتلويحه باللجوء لسفارة بلاده تصرف يفتقد للاحترافية

- تأخرنا عن سداد راتب شهر فقط ولكننا هيأنا سبل الحياة الكريمة للمدرب

الرؤية – وليد الخفيف

أوضح الشيح سالم العمري، رئيس نادي مرباط، أن أسباب إقالة المدرب البرتغالي سيرجو تراغيل، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، كما رد على التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الأخير، وتضمنت اعتزامه اللجوء إلى قنصيلة بلاده تزامنا مع تحريك شكوى أمام وزارة القوى العاملة.

وكشف رئيس النادي في حوار خاص لـ«الرؤية» أن مجلس الإدارة سيعلن تعيين حسين الحضري مدربا للفريق بشكل رسمي، مؤكدا ثقة المطلقة في إمكاناته، متوقعاً له النجاح.

وقال العمري في حوار لـ"الرؤية" أنّ المدرب كان من الصعب مواصله عمله في النادي بعد أخطائه الفادحة، وتحريضه اللاعبين على عدم الحضور للمران اليومي، وتغيبه هو نفسه دون أسباب حقيقية، بالإضافة لترويجه لمعلومات غير حقيقية في الوسط الرياضي وبين جماهير النادي.

وأضاف العمري، أن النادي تعاقد مع المدرب والأجواء كانت مواتية للنجاح، وبمجرد وصوله إلى صلالة وفرنا له الإقامة المناسبة في أحد أهم فنادق المحافظة، مع تلبية كل طلبات الإعاشة الضرورية، ووفقا للعقد وفّرنا سيارة للجهاز الفني لتسهيل عملية التنقل، واستأجرنا شققا مجهزة بسبل الإعاشة المريحة له، ومثلها للجهاز الفني المعاون وكذلك الحال للاعبين المحترفين، وتعاقدنا مع أحد المطاعم الشهيرة في المحافظة لتقديم ثلاث وجبات يوميا للجهاز الفني واللاعبين المحترفين، ويسدد النادي للفرد مبلغ 70 ريالا شهريا.

وتابع رئيس نادي مرباط تصريحاته لـ"الرؤية" :"تعاقدنا مع المدرب في 24 أغسطس، وتأخرنا عليه في سداد راتب شهري واحد فقط، وأكدنا له أنّ مجلس الإدارة يبذل جهودا حثيثة لتسليمه المبلغ في غضون أيام غير أنّ المدرب امتنع عن حضور المران دون أن يخاطب المجلس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام بتحريض باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون، واللاعبين الأجانب على عدم الحضور".

وأكمل سالم العمري: "عند اتصال مدير الفريق به للوقوف على أسباب غيابه أرجع الأمر إلى أنّ سيارته فارغة من البترول، لذا طلبت من مدير الفريق الذهاب له وبالفعل وصل لكنّه اكتشف أنّ السيارة بها وقود يكفي، الأمر الذي أوضح غياب المصداقية عن رواية المدرب".

وزاد قائلا: "دعا مدير الفريق اللاعبين الأجانب للمران والذهاب معه، غير أنّ المدرب تحدث معهم باللغة البرتغالية داعيا إيّاهم لعدم الحضور لذا عاد اللاعبون ورفضوا دعوة مدير الفريق".

وأضاف سالم العمري، رئيس نادي مرباط: "اجتمعت مساء اليوم المشار إليه مع المدرب، وأوضحت له أنه خرق العقد بعدم حضور المران تزامنا مع تحريض باقي الجهاز الفني واللاعبين المحترفين وعدد من اللاعبين المحليين إلى عدم حضور المران، ولذلك فمجلس الإدارة يرى حتمية فسخ العقد مع تعهدنا بسداد مستحقاتك، ووفقا للعقد فإنّ النادي ملتزم بسداد قيمة الشرط الجزائي المقدر براتب شهرين".

وأشار العمري إلى أن الجهاز المعاون أأ بدى رغبة أيضا في فسخ التعاقد، وهذا ما وافقت عليه غير أنني طالبتهم بسداد قيمة فسخ العقد من طرفهم مضيفا بالقول: "مثلما التزمت بكل بنود العقد مع الممدرب فأنا ملتزم ببنود العقد معكم، لذا رد أعضاء الجهاز الفني بإمكانية استمرارهم على رأس عملهم، وتعهدت لهم بسداد الراتب الشهري المتأخر".

وشدد العمري أنّ نادي مرباط حريص دائما على التمسك بمدربيه، ولا يتبع سياسة الإقالة المرهونة بالنتائج، وإلا كان من الأولى أن يقيل الكيس الموسم الماضي بعد تلقي ثماني خسائر، مشيداً في هذا الصدد بالعلاقة التي تربط الكيس بنادي مرباط حتى الآن رغم رحيله.

ولفت العمري إلى أنّ إعلان المدرب عزمه اللجوء إلى القوى العاملة أو قنصلية بلاده يعكس عدم إلمام المدرب ببنود العقد، مشيراً إلى القوانين التي وضعتها «الفيفا» في هذا الشان وسبل حلها عبر الجهات المنوطة.

وختم سالم العمري، رئيس نادي مرباط، تصريحاته قائلاً: "للمدرب راتب شهر مع قيمة الشرط الجزائي، وسوف يقوم النادي بسداها في أقرب فرصة لطي تلك الصفحة، والتفرغ لما هو أهم، وسنعلن عن تعيين حسين الحضري مدربا للفريق، وتحدونا ثقة كبيرة في قدرته على تحقيق طموحات وتطلعات جماهير مرباط المخلصة".