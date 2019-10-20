"أوكسيدنتال عُمان" تكرّم الطلبة المجيدين بالوسطى

هيماء – الرؤية

رعت أوكسيدنتال عُمان حفل تكريم المجيدين من طلبة المدارس والموهوبين في محافظة الوسطى، مواصلة لجهودها في دعم المجتمعات المحلية. وأقيم حفل التكريم تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي، محافظ الوسطى، بحضور ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام لأوكسيدنتال عُمان.

وتأتي هذه الرعاية للعام السابع على التوالي من خلال تعاون أوكسيدنتال عُمان مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة الوسطى، لتكريم 110 طلاب وطالبات من المجيدين في التحصيل الدراسي والأنشطة الطلابية من 13 مدرسة بمحافظة الوسطى. وإلى جانب شهادات التقدير، حصل الطلبة المكرمون على أجهزة لابتوب لتعزيز مهاراتهم وتحصيلهم الدراسي، وتوسيع معارفهم.

ومن خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم أيضاً، نظّمت أوكسيدنتال عُمان مؤخرا حفلا للاحتفاء بإنجازات 100 من الطلبة المتفوقين دراسيًا في شهادة الدبلوم العام من مختلف أرجاء السلطنة.

وقال ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان: تلتزم أوكسيدنتال عُمان التزاما راسخا بالتنمية المستدامة للشباب في السلطنة، خاصة في دعم التقدم التعليمي في مجتمعاتنا المحلية. وفيما نكرّم الطلاب، نشجعهم على مواصلة العمل الجيد ومواصلة الابتكار والتميز طوال حياتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الرعاية جزءاً من التزام أوكسيدنتال عمان المستمر على المدى الطويل من أجل تعزيز أواصر التعاون مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز التي تعمل بها، وفي كافة أرجاء السلطنة، علاوة على تعزيز هذه المبادرات للشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.