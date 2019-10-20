أغرقتني بالحبِّ فذَبُلت

ناهدة الحلبي | لبنان

تحيَّرتُ في ليْلٍ تَلعْثمَ داجِيًا

بِصُبْحٍ كَطَعْمِ الشَّهْدِ منِّي لِذائِقِ

//

فلا تُصْدِقوهُ القَوْلَ إنِّي أحبُّهُ

وإنِّي إلَيْهِ كَالصَّلاةِ لِخالِقي

//

ولا تَحْكُموا بالعدْلِ لَحْظِيَ شاهِدٌ

إذا ما قَرَأتمْ لَهْفَتي لِمُعانِقِ

//

ويَغْفو على زَنْدي الفَتيِّ كَعاشِقٍ

مُلاقٍ أُوَيْقاتِ الهَوى ومُسابِقِ

//

فَلا اللَّيْلُ يَسْجو نَبْضُهُ وسَكينتي

كَعَصْفِ شِفاهٍ في هُجوعِكَ بارِقِ

//

وَلي حُزْنُهُ المَرْمِيُّ عِنْدَ مَخادِعٍ

على شُرُفاتِ الرُّوحِ يَلفَحُ خافِقي

//

خَلَعْتُ عَلى رَوْضِ الرُّبى وُشُحَ الهَوى

فَيَنْعَسُ نَشْوانًا بِخَمرةِ عاشِقِ

//

وأَسْتَمْطِرُ الأَعْنابَ فَوْقَ شِفاهِهِ

وَلَيْلَئِذٍ تَعلو القِلاعَ بَيارِقي

//

فَإِنْ حَجَّ لِلْجَفْنِ الكَحيلِ تَضَرُّعًا

أَتوبُ إليْهِ كَالأَمينِ لِسارِقِ

//

وَإِنْ يَلِدِ الأَحْلامَ أَسْتَبِقِ الرُؤَى

وَأَسْتَقْرىءِ الأَشْواقَ نَجْوى مُراهِقِ

//

فَمِنْكَ عَرَفْتُ الحُبَّ يُسْرِعُ خَطْوَهُ

وَمنِّي عَرَفْتَ العِشْقَ غَيْرَ مُفارقِ

//

فَيَدْنو مِنَ الثَّغْرِ الرَّضيعِ بِقُبْلَةٍ

وَيَقْرأُ في سِفْرِ الشِّفاهِ حَرائِقي

***

سيرة ذاتية:

ناهدة الحلبي رئيسىة فرع مؤسسة عرار للتقافة والاعلام – فرع لبنان شاركت في عدة لقاءات وحوارات ثقافية إذاعية وتلفزيونية ومنها إلكترونيًّا، كما شاركت في عدة مسابقات شعرية عربية كعضو للجان التحكيمية لما لها من مقدرة ادبية شعرية، وتشرف الآن على (منتدى عبد الله الحلبي الثقافي) الذي أنشَأَتهُ خصِّيصًا للشعراء والأدباء والنقَّاد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي - الفيسبوك - والذي يضم الان أكثر من ثمانية آلاف عضو فاعل من كافَّة الاقطار العربية.

* لازالت تنشر أعمالها الشعرية في المواقع الالكترونية والمجلات والدوريات الثقافية والأدبية المتخصصة في الوطن العربي، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. حصلت الشاعرة ناهدة الحلبي على العديد من الجوائز والتكريمات ومنها:

*وسام الثَّقافةِ من المركزِ الثَّقافي البَغْدادي سنة 2015

*جائزةُ العنْقاء الذهبيَّة الدَّوليَّة من رابِطةِ العنقاء للإبداع الأدبي 2016

*حَظِيَتْ بِتَكْريماتٍ وتَشْريفات عدَّة من لدْنِ جَمْعِيّات وَمُنَظَّمات ذات الاهتمامِ بالشأنِ الثَّقافي العربي

أما مؤلفاتها أو أعمالها الشعرية فهي :

1- خوابي الروح : ديوانها الشعري الاول صدر عن دار الفرات في العراق سنة 2014 .

2- أبعد من وحدتي : ديوانها الشعري الثاني صدر عن دار الفارابي في بغداد سنة 2015.

3- الصَّمتُ آخِرُ ما لدي ديوانها الشعري الثالث صدر عام سنة 2018

حضيت قصائدها ودواوينها الشعرية ببعض الدراسات اللادبية والنقدية نذكر منها :

• قدّم الدّكتور نَوْفلْ النَّاصر دِراسة نقديَّة بِعُنوان:

(ثيموغْرافيا العنوان وتَجليَّاتِهِ في شعرِ ناهدة الحلبي) ونشرت في مجَلَّةٍ علْمِيَّةٍ في كُلِيَّة التَّربية جامعة تكريت -العراق .

• قدَّم الدُّكتور بليغ حَمدي من مصردراسة نقديَّة بعنوان (إِطْلالةٌ على ديوان - أَبْعَدُ من وَحدتي- للشَّاعرة ناهدة الحلبي ).

• قدم دراسة نَقدية للنَّاقد التّونسي البَشير الشِّيحي بعنوان (جَدَلُ الثُّنائِيَّات في شعر ناهدة الحلبي).