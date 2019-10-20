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ماذا.. ياسيدة النزوات؟

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:53 ص بتوقيت مسقط

ماذا.. ياسيدة النزوات؟

 

مصطفى جمعة | ليبيا

 

ماذا ياسيدة النزوات؟؟

ما قيمة حب مهدور

على ناصية الأوقات

مغروس في عمق الموت

ترثيه بقايا الساعات؟

ماقيمة عمر في الظل..

خذلته وعودُ خيالات

ماقيمة أبواب مغلقة في الغربة

موصدة في وجه الصلوات

ما عدت أعُدُّ الخطوات

ولا أحصى همس الخفقات

إن هي إلا لحظات..

تهاوى فيها إيقاع النبضات

أفول ظلال ..تتلاشى

مسارب أضواء تُنسى

جدارٌ آخر يتشقق

يسقط في هاوية  السنوات

 وشوارع أحزان كانت

ملأى دوماً باللفتات..

غدت شهقات

لفتات تستجدى

 قابعة في جنب الليل الآخر ..

قلبي أقصي أطراف الغابة

وجه مزروع في الخوف..

طفل منزوع الأحضان ..

يتسلل مرعوباً في الطرقات وعاصفةٌ ترقص

في مقبرة مجهولة

مسحت أسماء القوم..

ما قيمة أسماء الأموات

يا وجه الفقد القاتم

يا قادم من أعماق الغربة..

أمهلني ..أجمع من عمرى أشياء..

أمهلني  لأفيق..

وأنهض من كل السقطات...

فهذا التيه الفادح..

ظهرٌ يتلقى كل الطعنات..

ماذا.. ياسيدة النزوات؟؟

 

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