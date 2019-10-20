الأحد, 20 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

يمتطي قلمًا خشبيًا ويخاله حصان سباق

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:51 ص بتوقيت مسقط

يمتطي قلمًا خشبيًا ويخاله حصان سباق

 

سهام الدغاري | ليبيا

 

رعاة يقودون قطعان من الكلام المتفزلك

بناة يرصون المفردات الهزيلة فوق أرض تَمُور

غير آبهين بمتانة الصرح

بل كل مايعنيهم هو كيف يصنعون له فناء واسعاً يستوعب فرقة الزّار التي ستأتي لمباركة هذا التشييد العظيم

آخرون يتجولون بين خمائل الشعر

يقطفون زهرةً من هنا وغصنًا من هناك

يزينون به أرضهم المقفرة

هذا الأزرق المكتظ بالمستشعرين بات كملعب Football

الكل فيه يريد أن يصبح "رونالدو"

ناسين أو متناسين بأن الكتابة ليست صِنعة

فكونك تعصر من أوجاعك مِداداً أسودَ تسكبه فوق جدارِك المصمت فيشتعل ناراً ونوراً

أو أن تُفاوض الحزن الجاثم فوق صدرك ليمنحك فقط بضع ثوانٍ

تزيح فيها ولو حفنةً من الركام الذي يغطي ذاتك ببعض كليمات تنفثها من أعماق روحك المتهالكة

أعلم أن هذا ليس بالأمر اليسير

فـ(تباً) لكل من يمتطي قلماً خشبياً و يخاله حصان سباق سوف يوصله للجائزة الكبرى

و(سحقًا) لمن يتجمهرون على ضِفاف المنشورات الباهتة يقرعون الطبول ويعلون الغناء لا لشيء

إلا لكون هذا المنشور البائس خطتّه إحدى الحِسان أو خربشه وسيم ذو لحية مرسومة

و(بعدًا) لقلمي هذا الذي لم أجد له وصفًا يتلائم وبذاءته سوى أنه يشبه عجوزًا ثرثارةً فقدت كل أسنانها

تالله إني لا أمتهن الشعر ولا أدعيه

ولكني لا أنكر بأن الله حباني ذائقةً تميْزُ الخبيث من الطيب

وبسببها لم أستطع أن أكتفي بالمشاهدة فقط

بل كان لزاماً علي أن أتجشأ هذه الكلمات المحشورة في بطني قبل أن تُسبب لي تلبكاً معوياً

أما أنتم

يا من ستمركم كلماتي هذه فما عليكم إلا المشاهدة فقط

إقرأوا ثم اذهبوا بسلام دون تدوين أي تعليق هنا.. ودمتم

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أغسطس 2018

العثور على حصان عمره 40 ألف سنة

المزيد

12 مايو 2019

ليل على حصان امرؤ القيس

المزيد

16 سبتمبر 2016

أمريكا تتخلص من 45 ألف حصان

المزيد

25 فبراير 2017

شاهد.. حصان يبدع في العزف على البيانو

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيسة "التصويت الإلكتروني عن بُعد": لا معوقات تقنية أمام الناخبين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

مناقشات مستفيضة وحلول مقترحة للتحديات في ختام ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة