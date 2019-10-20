أرخبيلُ النُّبوءاتِ الثّاويةِ

أحلام الدردغاني | لبنان

قبضَةُ الرِّيحِ عويلٌ لجِراحٍ مُعلَّقةٍ

على منَصَّةِ التَّبريرِ اللَّزِجةِ ،

المُجرِمُ راهِبٌ جليلٌ

والجلّادُ حنونُ قابِعٌ في أرخبيلِ الموتَى

منذُ دهورٍ

يقتَصُّ الحياةَ ومضةً من حُلُمٍ

كانَ يقظَةً

لأنفاسِهِ عَبَقُ الكراهِيَةِ ترتَعِشُ في قميصٍ هجَرَ الطّفولةً طفلًا

الصّرَخاتُ أنبتت خزًّا حالمًا بعطرِ عدالَةٍ غائرةٍ بين طيّاتِ الأَساطِيرِ

كمثلِ نقيقِ الضَّفادِعِ تصدحُ سمفونيَّةُ الأَلمِ

يزدرِدُها جُرَذٌ يقرِضُ الحقيقةَ بأَسنانِهِ

يستلِذُّ الجَشَعَ .

آثارُ الأنفاسِ المتقَطِّعةِ وشْمٌ يستَنفِرُ ذُعرَ اليَقَظَةِ

الحالِمون معلَّقون سراجًا على حائطِ الأُمنياتِ .

أيُّها المتسامِرونَ طنينَ ذُبابٍ خلفَ ستائرِ اللّيلِ

تذكَّروا المبيداتِ الصَّاخبَةَ تحثُّ الخُطى ،

لا مفرَّ من ساعةٍ تُرفَعُ فيها السّتائرُ معلنةً بدءَ عيدٍ عنيدٍ .

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سيرة ذاتية:

الشاعرة أحلام فارس دردغاني شاعرة من جنوب لبنان مُجازة في اللغة العربية وآدابها، حائزة على شهادات حضور من مركز الموارد والتّوجيه والمدرسة المختصة (دار العناية - بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية) لثلاث سنوات بدرجة امتياز . مُدرّسة ومنسّقة للغة العربيّة وآدابها ، وعُضو في نقابة شُعراء الزّجل - لبنان

أعمالُها الشّعرية :

- خفايا الزّمرّد :٢٠١٦

- توهُّج الياقوت :٢٠١٦

- لآلِئ مُتناثرة :٢٠١٦

وغيرها الكثير من النُّصوص الّتي نُشرت في العديد من المجلّات ، ومجموعة شعريّة لم تُطبع بعد ، فضلا عن دراسات نقديّة منها :

دراسة في ديوان توهّج الياقوت : د. محمد طلعت الجندي / أستاذ الأدب المقارن . نُشرت في مركز الدراسات والأبحاث العلمانيّة في العالم العربي .

قراءات في : توهّج الياقوت / خفايا الزّمرّد / لآلئ متناثرة .د٠ جوتيار تمر صديق كوردستان .