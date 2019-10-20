من وحي العشْق

أبو نبراس البوصافي | مسقط
ما غيَّبَ الحبُّ أنْفاسي لِأبْعثَها
أظلُّ أعْزفُها في هوْدجِ السَّحَرِ
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هناكَ يبْزغُ نجْمي كيْ تُلاحظَهُ
فيَعْتري الخدَّ أقواسٌ منَ القَمرِ
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تنيرُ أرْصفةَ الأجْفانِ أعيْـنُها
منَ الإنارةِ لا تُبْقي ولا تَـذَرِ
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حتَّى الدِّماءُ على أوْداجِنا انْتفَضتْ
كأنّهُ الموتُ أو حسٌّ منَ الخَطَرِ
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يا نجْمةً أخذتْ في القلبِ مُسْتتَرًا
هيَّا اسْكُنِيهِ ولا تخْشيْ منَ الضَّرَرِ
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واللَّهِ ما فُتِحتْ أبوابُهُ سلَفاً
إلا إليْكِ فيَّا حظِّي لَدى القدَرِ
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خدٌّ وعينٌ ولا أسْوارَ بيْنهما
سوى الرُّموشِ على نبْعٍ منَ الدُّررِ
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ما غرَّبَ اللَّيْلُ ذِكْرانا على مهَلٍ
إلَّا وأشْرقَ بدْرٌ فيَّ بالصُّوَرِ