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من وحي العشْق

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:49 ص بتوقيت مسقط

من وحي العشْق

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

ما غيَّبَ الحبُّ أنْفاسي لِأبْعثَها

أظلُّ أعْزفُها في هوْدجِ السَّحَرِ

//

هناكَ يبْزغُ نجْمي كيْ تُلاحظَهُ

فيَعْتري الخدَّ أقواسٌ منَ القَمرِ

//

تنيرُ أرْصفةَ الأجْفانِ أعيْـنُها

منَ الإنارةِ لا تُبْقي ولا تَـذَرِ

//

حتَّى الدِّماءُ على أوْداجِنا انْتفَضتْ

كأنّهُ الموتُ أو حسٌّ منَ الخَطَرِ

//

يا نجْمةً أخذتْ في القلبِ مُسْتتَرًا

هيَّا اسْكُنِيهِ ولا تخْشيْ منَ الضَّرَرِ

//

واللَّهِ ما فُتِحتْ أبوابُهُ سلَفاً

إلا إليْكِ فيَّا حظِّي لَدى القدَرِ

//

خدٌّ وعينٌ ولا أسْوارَ بيْنهما

سوى الرُّموشِ على نبْعٍ منَ الدُّررِ

//

ما غرَّبَ اللَّيْلُ ذِكْرانا على مهَلٍ

إلَّا وأشْرقَ بدْرٌ فيَّ بالصُّوَرِ

 

 

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