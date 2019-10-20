من وحي العشْق

أبو نبراس البوصافي | مسقط

ما غيَّبَ الحبُّ أنْفاسي لِأبْعثَها

أظلُّ أعْزفُها في هوْدجِ السَّحَرِ

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هناكَ يبْزغُ نجْمي كيْ تُلاحظَهُ

فيَعْتري الخدَّ أقواسٌ منَ القَمرِ

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تنيرُ أرْصفةَ الأجْفانِ أعيْـنُها

منَ الإنارةِ لا تُبْقي ولا تَـذَرِ

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حتَّى الدِّماءُ على أوْداجِنا انْتفَضتْ

كأنّهُ الموتُ أو حسٌّ منَ الخَطَرِ

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يا نجْمةً أخذتْ في القلبِ مُسْتتَرًا

هيَّا اسْكُنِيهِ ولا تخْشيْ منَ الضَّرَرِ

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واللَّهِ ما فُتِحتْ أبوابُهُ سلَفاً

إلا إليْكِ فيَّا حظِّي لَدى القدَرِ

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خدٌّ وعينٌ ولا أسْوارَ بيْنهما

سوى الرُّموشِ على نبْعٍ منَ الدُّررِ

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ما غرَّبَ اللَّيْلُ ذِكْرانا على مهَلٍ

إلَّا وأشْرقَ بدْرٌ فيَّ بالصُّوَرِ