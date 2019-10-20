جمعية الصحفيين العُمانية تختتم دورة "لإعلام الشامل" بلندن

مسقط - الرؤية

اختُتِمت في العاصمة البريطانية لندن دورة الإعلام الشامل، التي نظَّمها جمعية الصحفيين العمانية ونفذتها مؤسسة طومسون، على مدى خمسة أيّام، بمشاركة 16 صحفيًّا من مختلف الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة.

وتأتي الدورة ضمن الخطط والبرامج التي تنظمها الجمعية لتحقيق أهدافها وبرامجها المختلفة خلال فترة إدارتها الحالية، وحرصا منها على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب واحتياجات الإعلاميين العمانيين ومتطلباتهم ومستجدات العصر في مجال الإعلام؛ بهدف تعزيز ثقافة العضو الإعلامية المتوازنة وتنمية مهاراته ومواهبه.

وتعرف المشاركون من خلالها على فنون العمل الصحفي، ومهارات كتابة وصياغة الخبر بمختلف أنواعه والتقرير والتحقيق الصحفي والمقابلة والصورة الإخبارية، وكل ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي، وكيفية تفعيل تطبيقات الهاتف الذكي في العمل الصحفي.

وتضمَّن برنامج الدورة عدة زيارات لوسائل إعلامية مرئية ومقروءة في المملكة المتحدة؛ تعرف من خلالها الصحفيون والإعلاميون على آليات العمل فيها؛ مما أثرى محاور التدريب في الدورة وجعلها موضع التطبيق.

يذكر أن جمعية الصحفيين العمانية كانت قد ابتعثت خلال دورتها الحالية 2018/2019 عددا من منتسبيها إلى جمهورية موريتانيا والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وجمهورية مصر ودولة قطر. كما ابتعثت عددا من المصورين لمركز الجزيرة للإعلام، إلى جانب عدد من الدورات الداخلية؛ منها: دورة في الصحافة الاستقصائية بمقر الجمعية بمرتفعات المطار، ودورة في تصميم الإنجرفيكس، ودورات في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في كل من محافظات مسقط وظفار ومسندم والبريمي.