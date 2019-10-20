الأحد, 20 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

جمعية الصحفيين العُمانية تختتم دورة "لإعلام الشامل" بلندن

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:31 ص بتوقيت مسقط

جمعية الصحفيين العُمانية تختتم دورة "لإعلام الشامل" بلندن

مسقط - الرؤية

اختُتِمت في العاصمة البريطانية لندن دورة الإعلام الشامل، التي نظَّمها جمعية الصحفيين العمانية ونفذتها مؤسسة طومسون، على مدى خمسة أيّام، بمشاركة 16 صحفيًّا من مختلف الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة.

وتأتي الدورة ضمن الخطط والبرامج التي تنظمها الجمعية لتحقيق أهدافها وبرامجها المختلفة خلال فترة إدارتها الحالية، وحرصا منها على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب واحتياجات الإعلاميين العمانيين ومتطلباتهم ومستجدات العصر في مجال الإعلام؛ بهدف تعزيز ثقافة العضو الإعلامية المتوازنة وتنمية مهاراته ومواهبه.

وتعرف المشاركون من خلالها على فنون العمل الصحفي، ومهارات كتابة وصياغة الخبر بمختلف أنواعه والتقرير والتحقيق الصحفي والمقابلة والصورة الإخبارية، وكل ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي، وكيفية تفعيل تطبيقات الهاتف الذكي في العمل الصحفي.

وتضمَّن برنامج الدورة عدة زيارات لوسائل إعلامية مرئية ومقروءة في المملكة المتحدة؛ تعرف من خلالها الصحفيون والإعلاميون على آليات العمل فيها؛ مما أثرى محاور التدريب في الدورة وجعلها موضع التطبيق.

يذكر أن جمعية الصحفيين العمانية كانت قد ابتعثت خلال دورتها الحالية 2018/2019 عددا من منتسبيها إلى جمهورية موريتانيا والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وجمهورية مصر ودولة قطر. كما ابتعثت عددا من المصورين لمركز الجزيرة للإعلام، إلى جانب عدد من الدورات الداخلية؛ منها: دورة في الصحافة الاستقصائية بمقر الجمعية بمرتفعات المطار، ودورة في تصميم الإنجرفيكس، ودورات في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في كل من محافظات مسقط وظفار ومسندم والبريمي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 أكتوبر 2019

"جمعية الصحفيين" تدشن دورة "الإعلام الشامل" بلندن

المزيد

22 سبتمبر 2018

جمعية الصحفيين تنظم دورة "الإعلام الشامل" بالمملكة المتحدة

المزيد

24 سبتمبر 2018

بدء دورة الإعلام الشامل بلندن

المزيد

02 مارس 2019

اختتام دورة الإعلام الشامل الثانية بلندن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيسة "التصويت الإلكتروني عن بُعد": لا معوقات تقنية أمام الناخبين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

مناقشات مستفيضة وحلول مقترحة للتحديات في ختام ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة