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انطلاق الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية.. غدًا

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:30 ص بتوقيت مسقط

انطلاق الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية.. غدًا

 

الرستاق- طالب المقبالي

يَرْعَى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، صباح غدٍ الإثنين، فعاليات الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية العامة؛ وذلك بقاعة ألف ليلة وليلة بالرستاق، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وسعادة الشيخ محافظ جنوب الباطنة.

وتتضمَّن فعاليات الندوة كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرستاق الوقفية يلقيها سعادة الشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري، وكلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تُلقيها باسمة بنت محمد البسامية، وحوكمة إدارة الوقف العامة - ديلويت يلقيها أحمد بن سليمان القصابي، ودور البنوك الإسلامية "صحار الإسلامي أنموذجا" يلقيها عبدالواحد بن محمد المرشدي، وورقة عمل عن تجربة مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية يلقيها خليل بن أحمد الخليلي.

بعد ذلك، تدشين شعار مؤسسة الرستاق الوقفية، والجلسة الحوارية، ومن ثم التكريم.

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