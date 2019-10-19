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رفع نتائج الفرز للجنة الرئيسية للانتخابات.. ونسبة الإقبال "جيدة"

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

السبت 19 أكتوبر 2019 10:54 م بتوقيت مسقط

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

الرؤية - مدرين المكتومية

أكدت وزارة الداخلية أن عملية التصويت عن بُعد جرت بانسيابية تامة ودون أية عوائق تذكر، وأن كل الظروف هُيئت لإنجاح هذا الحدث الانتخابي، حيث تمت إتاحة التطبيق للناخبين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأدلى الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى، باستخدام تطبيق التصويت عن بُعد على الهواتف الذكية.

وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، أكَّدت الدكتورة ميمونة بنت عبدالله بن سليمان الرواحية رئيسة لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة للتصويت الإلكتروني عن بُعد، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الإلكتروني عن بُعد عبر تطبيق الهواتف الذكية، مضت بسهولة ويُسر، وأنه لا معوقات تقنية واجهت الناخبين، باستثناء بعض التحديات التي واجهها البعض وتمثلت في عدم تفعيلهم لخاصية التصديق الإلكتروني "PKI".

وأكد المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي رئيس لجنة التدقيق الفني للانتخابات ان "نسبة التصويت كانت جيدة من مختلف الشرائح الموجودة خارج السلطنة".

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