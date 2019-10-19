رئيسة "التصويت الإلكتروني عن بُعد": لا معوقات تقنية أمام الناخبين

الرواحية: عدم تفعيل "PKI" أبرز التحديات

الرؤية - مدرين المكتومية

أكَّدت الدكتورة ميمونة بنت عبدالله بن سليمان الرواحية رئيسة لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة للتصويت الإلكتروني عن بُعد، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الإلكتروني عن بُعد عبر تطبيق الهواتف الذكية، مضت بسهولة ويُسر، وأنه لا معوقات تقنية واجهت الناخبين.

وقالت الرواحية -في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنَّ التطبيق الإلكتروني أتاح للناخبين من خارج السلطنة الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أنَّ التقنيات الحديثة في التصويت تتطلب المتابعة المستمرة والتقييم المتواصل. وأضافت أن اللجنة لم تردها أية شكاوى خلال العملية التصويتية، وأن التحديات التي واجهها البعض كانت في نطاق التوقعات، وتم الرد على جميع استفسارات المواطنين الناخبين من خارج السلطنة عبر المركز الوطني للتصديق الإلكتروني، وأيضا عبر الحسابات الرسمية بالانتخابات على مواقع التواصل الإلكتروني، إضافة للاتصالات الهاتفية على مركز الاتصالات الخاص بانتخابات مجلس الشورى في دورته التاسعة.

وشدَّدتْ الرواحية على أنَّ الناخبين لم يواجهوا "مشاكل حقيقة"، لكن البعض لم يتمكن من الإدلاء بصوته نتيجة عدم استكمال المعايير التقنية المطلوبة من قبل الناخب؛ منها على سبيل المثال: أن يكون المواطن مقيدا في السجل الانتخابي وبطاقته الشخصية سارية المفعول، لكن شريحة الهاتف ليست معززة بنظام التصديق الإلكتروني "PKI"، وأحيانا تكون الشريحة معززة بهذه الخاصية لكنها غير مُفعّلة، مؤكدة أن أغلب الاستفسارات انحصرت في هذه الجزئية.

واستدركت الرواحية بالقول إن اللجنة بذلت قصارى جهدها لسير العملية الانتخابية للتصويت الإلكتروني عن بعد، مؤكدة أن التطبيق الإلكتروني أثبت نجاحه بفضل السهولة في التعامل معه وإسهامه في تقصير المدة الزمنية لعملية التصويت ودفع مسيرة العملية الانتخابية في السلطنة بشكل عام.

وحول أدوار اللجنة بشكل عام، أوضحت الرواحية أن اللجنة تعمل على الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمتواجدين خارج السلطنة والعاملين في لجان الانتخابات خلال يوم أمس المخصص لهذا الغرض، وتعمل على متابعة ومراقبة وضبط العملية الانتخابية، وتذليل أية صعوبات قد تواجه الناخب، والعمل على ضمان سلاسة تصويت الناخبين ورفع نتائج الفرز للجنة الرئيسية للانتخابات.

وأشارت الرواحية إلى أنَّ لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة للتصويت الإلكتروني عن بعد تتفرع عنها 3 لجان؛ وهي: لجنة التصويت والتي تأكدت من فاعلية المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالعملية الانتخابية، وعملت على تشغيل الأجهزة والأنظمة الحاسوبية، والتأكد من مدى فاعليتها، وكذلك الإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت، إضافة لقيامها بفتح نظام التصويت عن بُعد في الوقت المحدد لبدء التصويت، والتأكد من خلو قاعدة البيانات من الأصوات لأي مرشح؛ وذلك بمشاركة لجنة الفرز. وأضافت أنَّ اللجنة قامت بمطابقة الصورة الشخصية المرسلة من قبل الناخب مع صورته الشخصية المحفوظة في قاعدة بياناته الشخصية بنظام السجل المدني، وعملت على متابعة عملية التصويت حتى إغلاق نظام التصويت عن بعد في الساعة الثامنة من مساء الأمس.

وذكرت الرواحية أن اللجنة الثانية هي لجنة الفرز، وتتولى مسؤولية الكشف الإلكتروني لفرز أصوات الناخبين والبت في صحتها وفقا لعدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح حسب ترتيبهم تنازليا، إضافة إلى متابعة سير عملية الفرز وإطلاع رئيس اللجنة عليها باستمرار.

أما آخر اللجان، فقد أوضحت الرواحية أنها لجنة التدقيق الفني، ومهمتها التأكد من عمل نظام التصويت الإلكتروني عن بعد والأجهزة الحاسوبية ومدى فعاليتها وأداء عملها، علاوة على معالجة أي صعوبات فنية فور تلقيها البلاغ، ووضع الحلول السريعة بما يضمن استمرارية كفاءة نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد، والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية بتشغيل النظام.

وأدلى الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات في المحافظات، أمس، بأصواتهم لاختيار من يُمثِّلهم لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة؛ من خلال استخدام تطبيق التصويت عن بُعد بالهواتف الذكية؛ وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً بتوقيت السلطنة.

وقالتْ وزارة الداخلية إنَّ التصويت عبر هذا التطبيق يُعد نقلة تقنية في مسيرة الانتخابات؛ إذ مكن الناخبين الموجودين بالخارج في مختلف أرجاء العالم من المشاركة في الانتخابات، خلافاً لما كان في السابق، والذي اقتصر على التصويت في المقار الانتخابية بسفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي رئيس لجنة التدقيق الفني لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، إنَّ تطبيقَ نظام التصويت عن بُعد يُترجم حرص وزارة الداخلية على تسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتوفير مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا؛ وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتحول للحكومة الإلكترونية.

وأكد أنَّه تم تسخير كافة السبل لنجاح نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد، إضافة للتنسيق المباشر مع الجهات المعنية بتشغيل النظام؛ والمتمثلة في وزارة التقنية والاتصالات، والتي تقوم بدور بارز يتمثل في الفحص الأمني لنظام تطبيق التصويت عن بُعد، والتأكد من خلوِّه من أي ثغرات ومنع أي هجمات للنظام.

وقال إنه سيتم الاحتفاظ ببيانات التصويت عن بُعد ونتائج الفرز الإلكتروني في سرية تامة؛ حيث لا يسمح النظام للمعنيين والعاملين بالفريق الفني أو فريق التصويت بالاطلاع نهائيا على تلك البيانات، وسوف يتم لاحقا دمج نتائج التصويت عن بُعد مع نتائج التصويت التي ستتم بتاريخ 27 أكتوبر الجاري في كافة محافظات السلطنة ليتم لاحقا الإعلان عنها وفق البرنامج الزمني المحدد لإعلان نتائج الانتخابات.

وأكد المهندس عبدالعزيز الخروصي أنَّ "نسبة التصويت كانت جيدة من مختلف الشرائح الموجودة خارج السلطنة، والكل يبدو أنهم كانوا ينتظرون لحظة بدء تفعيل التطبيق، وحتى الساعات الأخيرة من التصويت كانت إجراءات التصويت مستمرة".