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بمشاركة جميع دول الخليج العربية لأول مرة

افتتاح الدورة السادسة لرياضة المرأة بالكويت.. اليوم

السبت 19 أكتوبر 2019 07:22 م بتوقيت مسقط

افتتاح الدورة السادسة لرياضة المرأة بالكويت.. اليوم

 

 

مسقط - الرؤية

تُفتتح، اليوم، رسميًّا الدورة السادسة لرياضة المرأة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، تحت رعاية الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وبحضور الشيخة نعيمة الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية الخليجية لرياضة المرأة، والسيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة وفد السلطنة ورئيسة لجنة رياضة المرأة.

وتشهد الدورة في نسختها السادسة -لأول مرة- مشاركة جميع دول الخليج العربية، تتنافس في 11 لعبة خلال الفترة 20-30 أكتوبر الجاري.

وتُشارك السلطنة بثماني لعبات؛ هي: الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى وألعاب القوى لذوي الإعاقة والرماية والبولينج والتايكواندو، وتشارك الدولة المستضيفة الكويت في 9 ألعاب؛ هي: كرة قدم الصالات وكرة اليد وكرة السلة والطائرة وألعاب القوى وألعاب قوى ذوي الاحتياجات الخاصة والرماية والتايكواندو والطاولة، في حين تشارك المملكة العربية السعودية بسبعة ألعاب: السلة والطاولة والتايكواندو والبولينج والمبارزة وألعاب القوى وكرة قدم الصالات، فيما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منافسات 9 ألعاب؛ هي: كرة السلة والطائرة واليد وكرة القدم للصالات والرماية والبولينج والتايكواندو والمبارزة وألعاب القوى، وتشارك كل من البحرين بجميع الألعاب، وتشارك قطر بثماني منافسات عدا الطائرة والبولينج وكرة قدم الصالات.

ويخوض منتخب السلة للنساء لقاء صعبا أمام المنتخب الكويتي؛ وذلك عقب حفل الافتتاح؛ حيث أوضح عمار بن جمعة الكثيري مدرب منتخب كرة السلة للنساء أن المنتخب بات جاهزا لخوض غمار المنافسات، وأنه سيحاول الاستفادة من الحصص التدريبية قبيل مباراة الكويت وذلك لوضع الخطط الفنية والتكتيكية للمباراة.

من جانب آخر، خاض منتخب اليد للنساء، صباح أمس، حصة تدريبية قبيل انطلاق غمار المنافسات، ووصل مساء أمس منتخب السلطنة للبولينج إلى مطار الكويت، على أن يخضع اليوم لحصة تدريبية أخيرة قبيل الدخول لغمار المنافسات.

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