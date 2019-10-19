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المنذري يرعى انطلاق مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.. غدا

السبت 19 أكتوبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

المنذري يرعى انطلاق مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.. غدا

 

مسقط – العمانية

 

تبدأ غدا الإثنين أعمال "مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية" في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويسلط الضوء على جهود المناطق الاقتصادية والحرة في التنويع الاقتصادي ودورها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويستمر ليومين. ويرعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة.

ويستعرض المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بالتعاون مع شركة (فرب زون وتش) العديد من الموضوعات أهمها دور المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في السلطنة في الترويج للفرص الاستثمارية وأهم المشاريع القائمة بها والتعريف بالمزايا التنافسية والمميزات في هذه المناطق.

ويناقش المؤتمر في يومه الأول التحولات الاستراتيجية في التجارة الإقليمية والتطورات الداخلية التي تجعل السلطنة مركزًا مثاليًّا للوجستيات للمستثمرين المحتملين، فيما يتضمن اليوم الثاني زيارات ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إضافة إلى المشاريع الاقتصادية في صلالة.

وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية المديرة العامة للاستثمار والصادرات في إثراء إن السلطنة توفر إمكانات هائلة للمستثمرين الدوليين، وتتمتع مناطقها الاقتصادية والحرة والصناعية بميزاتٍ تنافسيّة جاذبة للاستثمار الخارجي. وأشارت إلى زيادة عدد الشركات المستثمرة في هذه المناطق مما سيساهم بدوره في زيادة الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن إثراء وشركاءها يعملون على جذب هذه الاستثمارات وتوجيهها إلى المجالات والقطاعات المختصة.

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