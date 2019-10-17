فرّقتنا التقاويـم

وفـاء الشوفي | سوريا
انتظرتكَ
في بلّورة الحلمِ
حتى أصبح القمر جناح
و اختفى في العتمة.
لم يَظهر الخيط
الذي أمسكَنا
ففقدنا الجاذبية
لم نُرِد هذا الوهم
لم نُصدّق الحبَّ
وقفنا على التخوم
و صُلبنا في الصمت.
ليسَ المنفى
ما نذهبُ إليه
بل ما نأتي منه
و بلى
نحنُ مرايانا.
و الجمرة الدائمة الحنين
إلى خشبها !
نحنُ رمادُ الغد.
تيجاننا
لم تنقذنا من الغرق
غرائزنا
زبدٌ على شطآن الدهر
و الريفُ الذي
خلقَ أصابعنا من الطين
يركضُ أمامنا
كطفلٍ طائش.
وجهكَ
يعبر الزمنَ مثلي
قلبكَ
بوصلةٌ .. لم تَهدني
لذلكَ .. بحثتُ عن الجهاتِ
خارج الجسد !
لذلكَ
طعنتني الروحُ
المقطوعةُ عن حبل السّرة.
مَن يُهمِل هذا السفر
و يُنقذ قدميه ؟
مَن يُبطِل وزنَ الضاد
بصوتِ القصب ؟
نحن .. الواحد في البراءة
نحن .. الكلّ في الخطيئة
أتينا معاً في اللّوح
و فرّقتنا التقاويم !
قسَمتنا البذرةُ
و قصَمتنا الشجرة
و لم نتماهَ
إلا بالفراق.