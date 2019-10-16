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بالفيديو.. كلب يمارس الخدع ويبهر الجمهور!

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:58 م بتوقيت مسقط

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Harlso-Balancing-Stuff-Featured-3-SWNS
Harlso-dog-SWNS
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ترجمة- رنا عبدالحكيم

اشتهر هارلسو الكلب الألماني البالغ من العمر خمس سنوات من بلفاست بأيرلندا الشمالية، في عالم الإنترنت بفضل موهبة رائعة مؤثرة فهو يوازن بين الأشياء على رأسه أثناء الوقوف ساكنا.

وبدءًا من الأكواب المملوءة بالماء وحتى الكعك والألعاب الصعبة، لا يوجد شيء لا يستطيع هارلسو "ملك التوازن" تحقيق الموازنة فيه على رأسه الصغير. وبدأ الأمر كله قبل ثلاث سنوات، عندما وضع مالكه بول لافري مازحا لعبة على رأسه وتفاجأ برؤية أن الكلب الصغير يجلس وكأنه تمثال. حتى هذه النقطة، حاول بول وشريكه جين سكوت، تعليم هارلسو الحيل المعتادة، مثل "الجلوس"، و"الاستلقاء"، و"التمديد"، لكنه لم يكن مهتمًا.

وبعد فترة وجيزة من اكتشاف موهبة الكلب الألماني لتحقيق التوازن بين الأشياء على رأسه، أنشأ بول وجين العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي له، وخلال بضعة أشهر فقط، كان لديه بالفعل حوالي 14000 متابع، بدأ بعضهم في الدخول تلمس فرص اللقاء والتقاط الصور مع هارلسو.

ولدى هارلسو حاليًا أكثر من 111000 متابع على انستجرام فقط، وحاز على جائزة Webby لعام 2019، وهو مدرج في "موسوعة الحيوانات" التابعة لموسوعة جينيس العالمية، وفاز مؤخراً بشخصية العام على وسائل التواصل الاجتماعية في أيرلندا الشمالية .لقد حقق كل ذلك بفضل موهبة لطيفة وفريدة من نوعها.

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