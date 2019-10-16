«اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» تزور السجن المركزي بسمائل

مسقط - الرؤية

أجرى وفد برئاسة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية إلى السجن المركزي بسمائل؛ وذلك في إطار الزيارات التي تنفذها اللجنة للسجون ومراكز التوقيف في مختلف محافظات السلطنة، وضم الوفد أعضاء اللجنة وبعض مدرائها وموظفيها المختصين.

والتقى وفد اللجنة بالعقيد عبدالله بن محمد المحرزي مدير عام السجون، وبعددٍ من الضباط والأفراد القائمين على شؤون السجن، حيث رحب مدير عام السجون بوفد اللجنة، وأكد أن إدارة السجن تلتزم بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان في هذا الخصوص، واستعرض من خلال عرض مرئي الخدمات المُقدمة لنزلاء السجن، والتي تشمل الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.

وأوضح العقيد مدير عام السجون للوفد جانبًا من الخدمات الصحية المُقدمة للنزلاء حسب الحالات المرضية، والتي تشمل الفحص الطبي الأولي لكل نزيل، وتوفير الأدوات الطبية المساعدة لمن يحتاجها من نزلاء السجن، والعلاج من الإدمان، وتوفير الجلسات النفسية من خلال مجموعة من الأخصائيين النفسيين، والخدمات المُقدمة لأطفال النزيلات الذين لا يتجاوز عمرهم السنتين، ومرضى نقص المناعة بالإضافة إلى العلاج الطبي المُقدم لمختلي الشعور، وعلاج الحالات الطارئة، والحالات العامة التي تُغطي كافة احتياجات النزلاء الصحية، وفي الجانب التعليمي.

وأضاف مدير عام السجون أنه يتم ضمان استكمال النزلاء للتعليم الأساسي وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من خلال توفير المناهج الدراسية للنزلاء، والمستلزمات الدراسية، وكل ما يحتاجهُ النزيل لإكمال دراستهِ وصولاً إلى شهادة الدبلوم العام، وتدريب النزلاء على بعض الصناعات المحلية التقليدية، بالإضافة إلى ما تقدمهُ الإدارة العام للسجون من دورات في اللغة الإنجليزية، والحاسب والآلي، والتسويق، والسلامة المهنية، ودورات في حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم.

وفيما يتعلق بالزيارات الأسرية للنزلاء فقد أكد مدير عام السجون أن ذلك يتم مرة كل أسبوعين لأسر النزيل، هذا بالإضافة إلى توفير الاتصالات الهاتفية مع أسرته، والاشتراك في الصحف اليومية، وتوفير خدمات الاستماع إلى الإذاعة ومشاهدة التلفاز في مرافق السجن المختلفة، وإقامة سلسلة من المحاضرات الدينية، والصحية، والاجتماعية، بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية.

من جانبهِ شكر المكرم الشيخ رئيس اللجنة وأعضاء الوفد إدارة السجن على تسهيلها الدائم لزيارات اللجنة للسجن المركزي، وتحدث عن مهام وأعمال اللجنة، والاختصاصات المنوطة بها.

وفي سياق متصل زار وفد اللجنة السجن المخصص للرجال والتقى بمجموعة من النزلاء وتحدث إليهم حول مجمل المواضيع المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم في مقر السجن، واستمع إلى انطباعهم حول الخدمات المُقدمة لهم، كما زار الوفد السجن المخصص للنساء، ومستشفى السجن وتعرف على الأقسام التي يتكون منها، والخدمات التي يُقدمها، والحالات المرضية التي يتعامل معها، كما زار المعرض المخصص لمنتجات السجناء والتي تشمل السفن التقليدية، والمناديس، ومنحوتات مختلفة على الخشب، والفخاريات، واللوحات الفنية، بالإضافة إلى الأزياء، ومجموعة من الصناعات التقليدية.