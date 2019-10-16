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مدرب تايلاند: «الأداء الجماعي قادنا للفوز على الإمارات»

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

مدرب تايلاند: «الأداء الجماعي قادنا للفوز على الإمارات»

 

 

باثوم ثاني – الرؤية

طالب أكيرا نيشينو، مدرب منتخب تايلاند، لاعبي الفريق باعتبار الفوز على الإمارات نقطة البداية بالنسبة لهم، بعدما حققوا الفوز 2-1 على إستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال نيشينو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: جميع اللاعبين ساعدوا في تحقيق الفوز ولعبوا بصورة جماعية، قاموا بعمل جيد أمام الإمارات، حيث لعبنا بقوة أكبر من الفريق المقابل من البداية.

 

وأضاف مدرب منتخب تايلاند، أظهرنا اليوم أن العمل الجماعي مهم جداً، وأنه لا يمكن الاعتماد فقط على القدرات الفردية للاعبين.

وأوضح المدرب الياباني الذي تولى الإشراف على تايلاند في شهر يوليو الماضي: من أجل تحقيق النتائج الجيدة يجب أن نلعب كفريق، وعندما يقدم اللاعبون مستوى جيدا فإن زملاءهم يستجيبون، وهذا ما حصل اليوم أمام الإمارات.

وشدد نيشينو على أن المشوار لا زال طويلاً أمام فريقه في التصفيات، وقال: لعبنا ثلاث مباريات فقط ولا نريد أن ننظر كثيراً للمستقبل، نريد التركيز على كل مباراة بشكل منفصل.

وتابع: من خلال المباراة مع الإمارات، تعلمنا أشياء جديدة سوف تساعدنا عندما نواجه ماليزيا في المباراة المقبلة. وختم: يجب أن نواصل تقديم ذات المستوى الذي قدمناه أمام منتخب الإمارات الذي يعتبر خصماً رائعاً، ويجب أن نظهر أن كرة القدم التايلاندية قادرة على المنافسة أمام أفضل المنتخبات.

 

 

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