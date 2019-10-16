البحرين تتغنى بالفوزعلى إيران.. و«الحردان»: كنَّا الأفضل

المنامة – وكالات

أكد البحريني محمد الحردان أن منتخب بلاده استحق الفوز أمام إيران بهدف على إستاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 65 عندما خطف منتخب البحرين هدف الفوز الثمين عبر ضربة جزاء نفذها الحردان.

وتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات بعد الفوز على كمبوديا 4 – صفر، بفارق الأهداف أمام البحرين، مقابل 6 نقاط لإيران ونقطة لكل من كمبوديا وهونغ كونغ.

وقال الحردان بعد المباراة: »خضنا اليوم مباراة صعبة وقوية أمام إيران، وقد كنا الأفضل ولهذا حققنا انتصارا مستحقاً، ولاعبو المنتخب كانوا نجوم المباراة، وكذلك الجمهور الذي نشكره بشكل كبير على الدعم والمساندة مما أرهب الفريق المقابل».

وأوضح الحردان: «جمهور البحرين كان اللاعب رقم واحد في المباراة، وسوف نفعل ما بوسعنا من أجل إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم».

من جهته قال اللاعب البحريني كميل الأسود: نشكر جماهيرنا الكبيرة التي لم تقصر معنا ودعمتنا بالصورة الرائعة في المباراة.

وأردف بالقول: واجهنا مباراة صعبة للغاية أمام إيران، ولكننا استطعنا الخروج بالثلاث نقاط، بفضل الروح القتالية للفريق ودعم الجمهور الكبير، ونهنئ الشعب البحريني ونعدهم بالأفضل في المباريات المقبلة.