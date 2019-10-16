الاتحاد الآسيوي يرفض تطبيق «الفار» في نهائي دوري الأبطال

كوالالمبور – وكالات

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد »فار« لأول مرة بشكل كامل، في بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها تايلاند في يناير 2020.

وكان الاتحاد الآسيوي، استعان بنظام »فار« بدءًا من دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي أقيمت في الإمارات، وتوج بلقبها المنتخب القطري.

وعقدت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي اجتماعها الدوري برئاسة الصيني دو زهاوكاي في مدينة كينجداو الصينية، حيث جرى اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات المطروحة على أجندة الاجتماع.

وقال دو زهاوكاي: «تم استعراض التقارير المرفوعة من قبل المراقبين بشأن المباريات السابقة بالمنافسات التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي، كما تم إقرار نظام لوجود المراقبين النخبة على غرار حكام النخبة باشتراطات وضوابط تضمن وجود مراقبين مؤهلين على أعلى مستوى دولي».

وتابع دو :«كما تم وضع اشتراطات فنية لممارسة رخصة تدريب الحكام لضمان وجود طواقم عمل في كل الاتحادات بشهادات معتمدة وببرامج مكثفة للارتقاء بالحكم الآسيوي».

وواصل دو زهاوكاي: «الاجتماع شهد طرح مقترح تطبيق نظام فار في نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، لكن المقترح نال الرفض؛ بسبب تعارضه مع نظام البطولة الحالي والمعتمد منذ بدايتها والمتضمن إضافة الحكم الإضافي من دور الثمانية فقط دون التطرق لأي تقنيات أخرى، وحالياً سيكون التطبيق الكلي في بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 عامًا بتايلاند في يناير المقبل».